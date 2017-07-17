Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (Meteoroloji’den açıklama) 18 Temmuz

Serin havalar geri döndü. Bir süredir yurdun dört bir yanında etkili olan sıcak havalar, yerlerini bir kez daha serin havalara bıraktı. Bu havaların devam etmesini isteyen milyonlarca vatandaş yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını bekliyor. İşte 18 Temmuz hava durumu ve Meteoroloji'nin açıklaması...

Türkiye serin havaların etkisine girdi. Yaklaşık 10 gündür boğucu sıcakların etkisini gösterdiği ülkemizde, serin havalarla birlikte vatandaşlar derin bir oh çekti. Peki yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den açıklama ve 18 Temmuz hava durumu…

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan açıklamalara göre yarın ülkemizin birçok bölgesi yağışlı olacak. Kuzey ve Batı kesimler günü parçalı bulutlu geçirirken Marmara, Kuzey Ege, Kuzeybatı İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de ise gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da çok kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya’da ise şiddetli yağışlar meydana gelecek.

Hava sıcaklığı ise Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalırken diğer bölgelerimizde artmaya devam edecek.

BAZI ÖNEMLİ İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ISTANBUL 21°C, 24°C

ANKARA 18°C, 32°C

IZMIR 23°C, 29°C

SAKARYA 22°C, 24°C

ANTALYA 25°C, 33°C

KONYA 19°C, 34°C

ADANA 24°C, 35°C

BURSA 21°C, 25°C

TRABZON 24°C, 28°C

GAZİANTEP 23°C, 39°C

ESKİŞEHİR 20°C, 27°C