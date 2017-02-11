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Kanal D’nin İrfan Değirmenci kararına Şevket Çoruh tepki gösterdi

İrfan Değirmenci'nin referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklamasının ardından Kanal D'nin işine son vermesine Şevket Çoruh'tan sert tepki geldi.
21:3911 Şubat 2017
Magazin
Kanal D’nin İrfan Değirmenci kararına Şevket Çoruh tepki gösterdi
İrfan Değirmenci'nin referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklamasının ardından Kanal D'nin işine son vermesine Şevket Çoruh'tan sert tepki geldi.

Kanal D, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci’nin işine son verdiğini açıkladı. İrfan Değirmenci’nin işine son verilmesinin ardından Şevket Çoruh’tan karara sert tepki geldi.

Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde rol alan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabı üzerinden “ben de hayır diyorum beni de kovun.” paylaşımında bulundu.

İşte Şevket Çoruh’un attığı o tweet:

Ayrıca İrfan Değirmenci’nin işine son verilmesine ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Aylin Kotil:

Uğur Dündar:

Son güncelleme: 22:0811.02.2017
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