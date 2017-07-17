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PPG’den ikinci elde değer kaybını önleyen teknoloji!

Boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, hasarlı araçların değer kaybını önleyecek ve ikinci elde kazanç sağlayacak astarlama teknolojisi ile öne çıkıyor.

10:2117 Temmuz 2017
Otomotiv
PPG’den ikinci elde değer kaybını önleyen teknoloji!
Boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, hasarlı araçların değer kaybını önleyecek ve ikinci elde kazanç sağlayacak astarlama teknolojisi ile öne çıkıyor.

Boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, hasarlı araçların değer kaybını önleyecek ve ikinci elde kazanç sağlayacak astarlama teknolojisi ile öne çıkıyor.

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Tamamen PPG'nin buluşu olan “DP4000 Greymatic” isimli Yaş-Üstü-Yaş astar serisi sayesinde, fabrika çıkışı standartlarında tamir yapmak mümkün hale geldi. Aracın her yerinde fabrika çıkışı mikron kalınlığını elde etmeyi sağlayan PPG Yaş-Üstü-Yaş astar teknolojisi, boyanan araçta oluşan tamir kaynaklı değer kaybının önüne geçerek otomobilin ikinci eldeki değerini artırıyor.

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