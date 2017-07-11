Trucks Avrupa’yla büyüyor

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini şimdi Avrupa pazarına taşıyor.

Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini şimdi Avrupa pazarına taşıyor.

Ford Trucks'ın Avrupa yolculuğuna Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da kurdukları güçlü ortaklıklar ile başladıklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birlikleri ve açtığımız bayiler Avrupa pazarına yönelik ilk adımlarımız niteliğinde. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek.” dedi.