Prof. Dr. Elif Dağlı’ya ‘2018 American Kanser Derneği Luther L. Terry Ödülü’ verildi

Türk Toraks Derneği'nin kurucularından Prof. Dr. Elif Dağlı, '2018 American Kanser Derneği Luther L. Terry Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülün dünyada tütün mücadelesinin Nobel Ödül'ü sayıldığı belirtilirken, Prof. Dağlı'nın ödülünü 8 Mart 2018'de Cape Town'daki bir törenle alacağı açıklandı.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ‘2018 American Kanser Derneği Luther L. Terry Ödülü’ne layık görüldü. Türk Toraks Derneği’nin ilk kurucularından biri olan Prof. Dağlı daha önce de, Türk Toraks Derneği Y.İzzettin Barış Hizmet Ödülü almıştı.

İŞTE TÜRK TORAKS DERNEĞİ’NİN DUYURUSU:

Prof. Dr. Elif Dağlı, Dünyada Tütün Mücadelesinin Nobel Ödülü Sayılan, ‘2018 Amerikan Kanser Derneği Luther L. Terry Ödülü’nü Aldı.

Türk Toraks Derneği’nin ilk kurucularından, derneğimizin hemen her kademesinde hizmeti olan ve en son Nisan 2017’de 20.Ulusal Kongremizde; ”Bilimsel düzeyiyle ulusal ve uluslararası alanda seçkin yer edinmiş, çalışmaları ile ülkemiz akciğer sağlığının iyileşmesine hizmet etmiş, yetiştirdiği bilim insanlarının eriştiği düzey ile bu alanda da örnek olmuş, bilim insanlarına verilen Türk Toraks Derneği Y.İzzettin Barış Hizmet Ödülü” alan Prof. Dr .Elif Dağlı, Amerikan Kanser Derneği’nce üç yılda bir verilen ve dünyada tütün mücadelesinin ”Nobel”i olarak bilinen ”2018 Amerikan Kanser Derneği Luther L. Terry Ödülü” nü almıştır.

Aldığı ödül hocamıza 8 Mart 2018’de Cape Town’daki bir toplantıda törenle verilecektir. Hocamızı içten kutluyor ve başarılarından dolayı gurur duyuyoruz.