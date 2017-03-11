Bilim insanları: Dini deneyimler ile epilepsi arasında bağlantı bulunabilir

Yeni yapılan araştırma, dini deneyimler ile epilepsi arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor.

Yeni yapılan araştırma, dini deneyimler ile epilepsi arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor.

Independent’ta yer alan habere göre Missouri Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir kişinin dini faaliyetleri ve epilepsi eğilimi arasında nörolojik bir bağ keşfetti.

Nörobilimci ve sağlık psikolojisi profesörü olan araştırmanın baş yazarı Brick Johnstone, “Geçmiş araştırmalar, insanların ruhsal yönelim konusunda ayırt edici bir şekilde nörolojik eğilimde olabileceğini gösteriyor. Bu araştırma ise insanların dini veya manevi tecrübelere eğilimli olmasının nörolojik temelli olduğu fikrini destekliyor.” diyor.

Araştırmacılar epilepsi hastalarına iki anket yönelttiler. İlki epilepsi ile ilişkili davranış özelliklerini değerlendirirken ikincisi, dini faaliyetlere katılımı ve katılımcıların ruhsal yönelimini ölçtü.

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Çalışmanın ortak yazarı Greyson Holliday, “Felsefi dini düşüncelerle epilepsi arasında güçlü bir ilişki bulduk, ancak duygusal düşünce ile epilepsi arasında hiçbir korelasyon yok” diyerek araştırmayı özetliyor:

“Bu çalışma, insanların din konusunda düşünmek için doğal nörolojik yatkınlıklara sahip olduklarını, ancak mutlaka duyguyla ilişkilendirilmiş bir şekilde gerçekleşmediğini öneriyor.”

Mental Health, Religion and Culture dergisinde yayımlanan araştırma, “Dindarlık ve epilepsi: Dine özgü nöropsikolojik süreçlerin kanıtı” başlığıyla yer aldı. Katılımcılarının yaş ortalaması 39 ve çoğunluğu Kafkasya bölgesinden olan araştırmada katılımcıların yüzde 32’si Protestan, yüzde 10’u Katolik, yüzde beşi Budist, yüzde beşi ateist, yüzde 38’i diğer iken, yüzde 10’u da herhangi bir dini aidiyet belirtmedi.

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Araştırmacılar, bir sonraki araştırmalarında beyin cerrahisinden önce ve sonra dini deneyimler üzerine yoğunlaşarak, dindarlığın arkasındaki nöropsikolojik süreçleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğini belirtiyorlar.