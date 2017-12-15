Bu elektrikli sandalye merdivenleri tırmanabiliyor…

Yürüme engelli kişilerin şehirlerde rahatça dolaşabilmeleri için böyle özel bir araç gerekli...

Elektrikli sandalyeler yeni birşey değil, uzun zamandır mevcutlar. Ama hala çok büyük bir zayıf yönleri bulunmakta. Geleneksel tasarımları yüzünden merdiven inip çıkamıyorlar. Scalevo firmasının tasarladığı ‘Scewo' model elektrikli sandalye ise bunu başarabiliyor. Firma bunu sandalyenin altına eklediği iki adet motorlu palet yardımı ile çözmüş durumda.

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Bu araç 95 kilogram ağırlığında, saatte maksimum 10 kilometre hız yapabiliyor. 8 derecelik tırmanma ve 15 derecelik iniş açısına sahip. Ayrıca 34 dereceye kadar da yana yatabilme özelliğine sahip. Bu sayede hem merdivenler, hem de kaldırımlar sorun olmaktan çıkıyor. Tasarımcıları Scewo'nun, eğer genişlik yeterli ise, dönen merdivenlerden bile çıkıp inebileceğini belirtmekte. Bataryası ise tam şarj ile aracı 15-20 kilometre mesafeye götürebiliyor.

Scewo elektrikli sandalye henüz piyasaya çıkmış bir ürün değil. Henüz ikinci nesil prototip aşamasında. Ama hızla final ürüne doğru ilerliyorlar ve aracın sorunlarını teker teker hallediyorlar. Firma bu konuda İsviçre'nin iyi bilinen teknoloji ve mühendislik enstitülerinden olan ‘ETH Zurich' ile çalışıyor.