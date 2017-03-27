Katlanabilir uzay robotu PUFFER

Dünya dışı gezegenleri keşfedebilmek için gelişmiş uzay araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. NASA araştırmacıları, origamiden esinlenerek PUFFER isimli bir kaşif robot tasarladı.

Yaşamın mümkün olabileceği dış gezegenleri keşfetmek ve akıllı bir türe ulaşabilmek için önemli adımlar atıldı. Buna rağmen, güneş sistemimizi keşfetmek için büyük teleskoplar ve telsizlerden çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. NASA çalışanları, bu amaçla PUFFER isimli bir kaşif robot geliştirdi.

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PUFFER'in ne gibi yetenekleri var?

Kaliforniya'da 1,5 yıllık süreçte geliştirilen PUFFER, origamiden ilham alınarak üretilmiş. Şeklini karşılaştığı yüzeye adapte ederek katlanabilen bu robot, dik yamaçlara tırmanabiliyor. Mojave Çölü’nden Antartika’ya kadar çeşitli alanlarda test edilen robotun baskılı devre kartına sahip olması, diğer uzay robotlarına kıyasla normalden daha daha çok elektronik bileşen yerleştirilmesine imkan tanıyor.

PUFFER robotunun, 3D baskıyla üretilen tekerlekleri dik yüzeyleri tırmanmasında avantaj sağlamış ve görüntüleme için yüksek çözünürlüklü bir mikro görüntüleyiciye yer verilmiş. Buna ek olarak kararlılık sağlanabilmesi için bir kuyruk ve gövdesine güneş paneli entegre edilmiş.

Bu mini rover araçların, büyük araçlar için riskli veya ulaşılması zor yerlerde keşif görevlisi olarak kullanılması hedefleniyor. Kraterler ve çukurları araştırabilmeleri için 45 derecelik yamaçlara göre tasarlanmış. Kış arazileri için özel donatılan PUFFER, tek şarjla 625 metre (2050 feet) yolculuk yapabiliyor.

Çalışma henüz bitmiş değil. Organik materyali örnekleme ve çevrenin kimyasal yapısını inceleme konusunda yükseltmelerin yapılması gerekiyor.