Otonom araçlar geliyor!

Alman otomotiv devi Volkswagen, otonom araçlar çalışmaları için, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi ile ön plana çıkan Nvidia ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Emisyon skandalı nedeniyle oldukça zorlu günler geçiren Volkswagen, son günlerde yeni otomobili Arteon ile adından söz ettirmeye devam ederken, önemli bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Toyota’nın ardından, son yıllarda otomobil üreticilerinin en fazla mesai harcadığı konulardan birisi olan otonom araçlar için çalışmalar yürüten Volkswagen’de, çalışmalarını hızlandırmak için Nvidia ile anlaştı.

Gelin, şimdi Volkswagen ve Nvidia arasında yapılan anlaşmanın detaylarına hep birlikte bakalım.

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Volkswagen ve Nvidia arasında otonom araç anlaşması!

Araç içi süper bilgisayarı Drive PX ile ön plana çıkan Nvidia, araçların bulunduğu ortamı algılamasını sağlayan ve kendi kendine sürüş yeteneklerini oldukça üst seviyeye taşıyan bir platformu üreticiler ile buluşturuyor.

Yapay zeka ve derin öğrenme yetenekleri ile ön plana çıkan Drive PX, onlarca farklı kameradan gelen görüntünün yanı sıra radar ve sensörden gelen verileri birleştirerek analiz ediyor.

2014 yılında Münih’de kurduğu veri laboratuvarı ile çalışmalara başlayan ve 2020 yılına kadar otonom araçları ile otomobil pazarında boy göstermek isteyen Volkswagen’de bu nedenle Nvidia ile iş birliğine gitti.

Yüksek performanslı yapay zeka sistemleri geliştirerek otonom sürüş yeteneklerini en üst seviyeye taşımak istediklerini belirten Volkswagen CIO’su Dr. Martin Hofmann, açıklamasında NVIDIA ile yapılan işbirliği bu yönde atılmış önemli bir adım olacaktır ifadesine yer verdi.