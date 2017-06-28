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WhatsApp’a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor!

WhatsApp'da yanlış mesaj göndermek çok sık rastlaanan ve kimi zaman insanı gerçekten zor duruma düşürebilen bir konu. WhatsApp iddialara göre mesaj geri alma özelliğini kullanıcılarına çok yakın bir zamanda sunacak.

09:2628 Haziran 2017
Bilim - Teknoloji
WhatsApp’a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor!
WhatsApp'da yanlış mesaj göndermek çok sık rastlaanan ve kimi zaman insanı gerçekten zor duruma düşürebilen bir konu. WhatsApp iddialara göre mesaj geri alma özelliğini kullanıcılarına çok yakın bir zamanda sunacak.

WhatsApp’da yanlış bir mesaj atan herkesin aklına gelen ilk soru ‘WhatsApp’da mesaj nasıl geri alınır?’ oluyor. WhatsApp’ın sık sorulan sorular sayfasında yayınladığı ve daha sonra hemen kaldırdığı iddia edilen mesaj geri alma özelliği bu sıkıntıları bir noktada dindirecek gibi görünüyor. Önce yayınlanıp sonra geri alınan duyuruya göre, iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarda WhatsApp mesaj geri alma özelliği kullanılabilecek.

MESAJ GERİ ALMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp’ın kendi sayfasında yayınlayıp sonra kaldırdığı özelliğe dair ayrıntılar merak ediliyor. WhatsApp’ın sık sorulan sorular sayfasına girecek kadar kesinleşen özelliğin ilk güncellemeyle gelmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: 09:2928.06.2017
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