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Wikipedia neden kapatıldı? Nedeni belli oldu

Wikipedia’nın engellenmesi kararına Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak itiraz etti. İtiraz sonrası Wikipedia'nın neden engellendiği de ortaya çıktı.

21:332 Mayıs 2017
Bilim - Teknoloji
Wikipedia neden kapatıldı? Nedeni belli oldu
Wikipedia’nın engellenmesi kararına Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak itiraz etti. İtiraz sonrası Wikipedia'nın neden engellendiği de ortaya çıktı.

Akdeniz ve Altıparmak'ın başvurusu sonucunda Wikipedia'nın iki konu başlığı nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. “Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeniyle, Wikipedia'ya erişim engellendi.

Mahkemenin kararına göre, söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi halinde, tümden erişim engeli kararı kaldırılacak.

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