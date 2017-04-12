Yok artık! Rüyanızda orgazm…

Rüyalar hakkında çok ilginç 10 bilgiyi sizin için derledik. Günde en az bir iki rüya gördüğümüzü biliyor musunuz? Peki aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkesin rüya gördüğünü biliyor musunuz? O yüzden bu konu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor...

Rüyalar hakkında çok ilginç 10 bilgiyi sizin için derledik. Günde en az bir iki rüya gördüğümüzü biliyor musunuz? Peki aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkesin rüya gördüğünü biliyor musunuz? O yüzden bu konu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor…

Uyandıktan 5 dakika sonra rüyamızın yarısını unuturuz

Her gece bir iki saat rüya görürüz

Rüyalarda en çok hissedilen duygu endişedir

Rüyamızda sadece bildiğimiz yüzleri görürüz

Bir gecede maksimum 7 rüya görürüz

Erkekler, erkekler hakkında daha fazla rüya görür

Rüyanızda orgazm olabilirsiniz

Hayvanlar da rüya görür

Doğuştan kör olanlar resim göremez, koku, ses ve duyguları hisseder

Aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkes rüya görür

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