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Yok artık! Rüyanızda orgazm…

Rüyalar hakkında çok ilginç 10 bilgiyi sizin için derledik. Günde en az bir iki rüya gördüğümüzü biliyor musunuz? Peki aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkesin rüya gördüğünü biliyor musunuz? O yüzden bu konu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor...

10:4812 Nisan 2017
Yaşam

Rüyalar hakkında ilginç 10 bilgi... paylaşan: Sozcu
Rüyalar hakkında çok ilginç 10 bilgiyi sizin için derledik. Günde en az bir iki rüya gördüğümüzü biliyor musunuz? Peki aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkesin rüya gördüğünü biliyor musunuz? O yüzden bu konu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor...

Rüyalar hakkında çok ilginç 10 bilgiyi sizin için derledik. Günde en az bir iki rüya gördüğümüzü biliyor musunuz? Peki aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkesin rüya gördüğünü biliyor musunuz? O yüzden bu konu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor…

Uyandıktan 5 dakika sonra rüyamızın yarısını unuturuz
Her gece bir iki saat rüya görürüz
Rüyalarda en çok hissedilen duygu endişedir
Rüyamızda sadece bildiğimiz yüzleri görürüz
Bir gecede maksimum 7 rüya görürüz
Erkekler, erkekler hakkında daha fazla rüya görür
Rüyanızda orgazm olabilirsiniz
Hayvanlar da rüya görür
Doğuştan kör olanlar resim göremez, koku, ses ve duyguları hisseder
Aşırı psikolojik sorunu olanlar dışında herkes rüya görür

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Son güncelleme: 11:0312.04.2017
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