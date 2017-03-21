Memleketin Cumhurbaşkanı, referandumda “Hayır” diyenleri “Terörist” ilan etti…

30 milyon terörist eder…

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“Çukur” bunlar…

30 milyonlar…

“PKK ve FETÖ ile aynı kafada olan” bilhassa Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyen ihanet işbirlikçileri…

“Bölücüler…”

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Bunu söyleyen tarafsız Cumhurbaşkanı…

Yeni anayasada “Evet” çıkarsa bir de partili, yani taraf olacak ki!…

Allah muhafaza…

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Tabii ki polis “Hayır” diyenleri kovalamaya başladı…

Sokaklarda toplu gözaltılar var…

Duvara “Hayır” afişi yazanları alıp götürdüler, belediyenin resmi iş makineleri geldi, oraya apartman büyüklüğünde “Evet” astılar…

Yalakalarından kimisi “Hayır” diyenlerin şeytan olduğunu söyledi…

Kimisi “Bunlar Haçlıdır” dedi…

Kilis başkanı “Bunların kanı bozuk” diye ekledi…

Saldırılar arttı…

Muhaliflerin salon anlaşmaları iptal edildi, elektrikleri kesildi, mikrofonlarını kırdılar, kürsülerini devirdiler, arabalarının lastiklerini bıçakladılar…

“Hayır” eğilimini önleyemeyince sopalarını alıp geldiler…

“Hayır” diyen inşaat işçilerini dahi işten attılar…

Ve dün yandaşlar Ankara Adliyesi'nin önüne idam sehpası kurdular, maketi astılar…

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“Hayır” diyenlerin terörist olduğunu cumhurbaşkanı açıkladığına göre…

İki ayaklı mahkemedir…

Yargı karar verdi sayılır!..

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Bir Cumhurbaşkanı bunu yapamaz…

Milletin yarısını “Terörist” ilan edemez…

Bunu sıradan bir vatandaş yapsa “Halkı kin ve nefretle birbirine kırdırmaktan” yargılanır…

Suçtur…

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Kendi ordusunu yenip, kendi aydınlarını temizleyip, kendi rejimine saldırıp, sonunda kendi milletini düşman ilan eden ilk devlet adamı olunca…

TBMM'ye dilekçe verdiler:

“Gazilik unvanı verilsin…”

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Bence de olur…

Biraz komik olur ama…

Olur…