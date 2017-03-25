Konuk yazar…

“Türk Milleti kral seçmeyecek…

Sultan atamayacak…

Emir tayin etmeyecek…

Özgürlük ve demokrasiye mütecaviz bakan bir diktatör muavinine koltuk ihdas etmeyecektir…

Peki, ne yapacaktır?

(….)

Devletin en tepesinde bulunan kutlu görevi sulandırmaya, ayağa düşürmeye, karanlık niyetlere tapulamaya kimsenin gücü de yetmeyecektir…

Buradan muhataplarına ilan ediyorum ki…

Önce özerkliğe, arkasından Kuzey Kürdistan'a açık kapı bırakandan Cumhurbaşkanı olmaz….

Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan Cumhurbaşkanı olmaz….

Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan Cumhurbaşkanı olmaz…

Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz…

Twitter'ı engelleyen, Youtube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan Cumhurbaşkanı olmaz….

Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz…

Villalara balya balya dolarlarıııı… (Özür dilerim, burasını yazamam… OHAL kapsamında gazetenin başı derde girmesin…)

TSK'ya kumpas kurandan başkomutan olmaz…

Türklüğü reddeden cumhurbaşkanı olmaz…

TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkârcıdan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmaz…

Olamaz, olamayacaktır…

Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz.”

DEVLET BAHÇELİ…

Önemli not; görüntülü izlemek için:

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