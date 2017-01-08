Müfredattan Atatürk’ü çıkartıp şunu koyun…

“2. Kurtuluş Savaşı” dedikleri günler…

Süvari komutanı Binali Paşa, düşman tayyareleri görmesin diye Ilgaz tüneline girer…

Hangi tarafa gideceğini düşünür… Tünelin iki ucu vardır… İki ucu da dışarı açılmaktadır…

İki uca eşit mesafede beklerler ki düşman hangi yanda gelirse öte yandan tüysünler…

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Kuvvet komutanları düğündedir…

“2. Kurtuluş Savaşı” başladığından klarnetçinin haberi vardır, kuvvet komutanlarının haberi yoktur…

Paşa dansa kalkar, tango çalmaktadır…

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Ordulardan sorumlu Milli Müdafaa Nazırı…

“Ordumuzu hakikaten çok güzel disiplin içine soktuk” diye anlattığında “Darbe oluyor” haberi gelir… İzmit'te olduğu yerin güvenli olmadığına karar verip bir tavuk çiftliğine taşır karargahı…

Karşı tarafa çalışan yaveri aradığında telefona çıkmaz, yanındakilere “Çıkarım çıkmasına da konumumu öğrenecek alçak” der…

Bu kez nazı geçen bir gazeteciyi arayarak “Git bir bak bakalım yeğenim, darbe oluyor mu, olmuyor mu?” diye sorar…

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Dahiliye Nazırı uçaktadır…

Uçağı Gürcistan sınırında dolandırır, Allah muhafaza, bir durum olursa Gürcistan'a “Ben geldim” diyecektir…

Olmazsa zaten ne ala…

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Geldik Başkumandana…

“2. Kurtuluş Savaşı” tüm şiddeti ile sürmektedir…

Enişte arar…

Enişte aramasa, başkumandanın “2. Kurtuluş Savaşı”nın başladığından haberi yoktur…

Normalde ordu düşmanın peşindedir…

Burada ordu başkumandanın peşinde…

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Tüm bu olanları MHP'li MYK üyesi, tarihe ışık tutması bakımından şöyle anlatır:

“Cumhurbaşkanımız miraca çıkarcasına gökteydi… Başbakanımız Ilgaz'da tünelde hareketi idare etmeye çalışıyordu… Genel Başkanımız Ankara'da ışıkları yakmıştı…”

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İşte şimdi iktidar yanlısı Eğitimciler okullardaki müfredattan Kurtuluşu, Atatürk'ü, Kemalizmi falan çıkartmak istiyorlar ya…

Bu “2. Kurtuluş Savaşı” dediğiniz şeyi koyarsınız…

Çocuklar Büyük Taarruz'u, Dumlupınar'ı, İnönü savaşlarını okuyacaklarına, bunları okusunlar…

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Biliyorsunuz; sonunda yeniden kurayım derken, devlet yıkılıyor…