Ne çıkarsa çıksın, hayır kazandı…

Şehri gezin…

Billboardlarda bir tek “Hayır” yok…

Duvarlarda olanları ise yırttılar…

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“Hayır” diyen hapiste…

Okurlar arıyor kimi zaman; dövülmüş öğrenciler, işyeri basılmış esnaf, gözaltına alınmış çocukların aileleri:

“Hayır bildirileri dağıtan oğlumu götürdüler…”

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Uçaklar, helikopterler, Mercedesler, belediyelerin otobüsleri, vapurlar, trenler, metrolar az geldi yetmedi…

İnşaat vinçlerini meydanlara getirdiler…

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Devlet memurları cumhurbaşkanının, başbakanın mitingine gidip, oradan bir selfie yapıp gösterirlerse, izinliler…

Okullar miting günü tatil, müdür, öğretmenler, öğrenciler, emirle doğru “Evet” meydanına…

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Telefona mesaj geliyor; tarafsız cumhurbaşkanı… Mektup açıyorsun; tarafsız cumhurbaşkanı… Camdan bakıyorsun; tarafsız cumhurbaşkanı… Televizyonu açıyorsun; tarafsız cumhurbaşkanı… Gözlerini kapatıyorsun; tarafsız cumhurbaşkanı radyoda… Kaçmak istiyorsun; tüm duvarlarda tarafsız cumhurbaşkanı “Evet” istiyor…

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35 televizyon kanalı, 45 gazete-dergi, yüzlerce radyo “Evet”e çalışıyor…

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Camiye at kendini…

İmam “Hayır diyen cehennemde yanacak” diyor…

Eve kaç:

“Evet” paketli nohut-makarna geldi…

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Ve görülmemiş yalan, iftira, tehdit, komplo, baskı, şiddet, hiddet…

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Her şeye rağmen 15 senedir ilk kez “demokrasi cephesi” kendiliğinden oluştu…

Sağcılar, solcular, milliyetçiler, ülkücüler, liberaller, komünistler, muhafazakarlar, hep birlikte cumhuriyet rejimine sahip çıkıyorlar…

Aklı ve vicdanı olan herkes hukuk devletinden yana yerini aldı…

Her kesimden demokratlar, diktatörlüğe direnmekte birleşti…

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Çıkarın, menfaatin, korkunun, bilinçsizliği “Evet”ine karşı…

Aklın, vicdanın, cesaretin “Hayır”ı bir kere yola çıktı…

Artık durdurulamaz…

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Referandumda ne çıkarsa çıksın…