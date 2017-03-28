Nohut dağıtımı başladı…

2007, 2010, 2011, 2015, aynı nohut…

*

2007'de “Oy ver, ekonomi şahlanacak” dediler…

Nohut geldi…

2010'da “Evet de, ekonomi şahlanacak” dediler…

Nohut geldi…

2014'de “Oy ver, ekonomi uçsun” dediler…

Nohut geldi…

2015'de “Ekonomi şaha kalksın istiyorsan oy ver” dediler…

Kapı çalındı; nohut…

*

Şimdi “Türkiye eski Türkiye mi?..” dediğinde, nohudu gözüne soksana:

“Eski Türkiye değilse, bu nohut niye 15 yıldır aynı nohut?..”

*

“Ekonomi istikrar içinde uçacak…”

“Muasır seviyenin üstüne çıkılacak…”

“Türkiye şahlanacak…”

2002'den beri Osman bekledi…

Mesela işsize iş-miş gelmedi, çalışana adam gibi ücret gelmedi, yoksulluk sınırının altındaki 13 milyon için insani yaşam gelmedi, emekli huzur görmedi, esnafın yüzü gülmedi, çiftçinin ürününün değeri hiçbir zaman gelmedi…

Nohut geldi…

*

Valiyi görenin aklına zaten devlet gelmiyor, nohut geliyor…

Muhabir arkadaşlarımız valiler, kaymakamlar ve belediyeler eliyle dağıtılmaya başlananların listesini getirdiler:

Patates…

Pirinç…

Makarna…

Soğan…

Nohut…

*

Sorsana be canım kardeşim…

“Türkiye nereden nereye geldiyse, ben 15 senedir niye hala belediyenin bir torba nohuduna muhtacım?..”

*

Bunlarda hiç utanma yok…

O nohudu kimin parası ile alıp insanlara dağıttıklarını sanıyorsunuz?..

Ceplerinden mi?..

Milletin parası ile nohut alıp, oy karşılığında millete dağıtıp, nohutla gelen iktidarla milleti nohuda muhtaç ettikleri nohuttur işte bu nohut…

*

Bir bakıma dünyanın en pahalı nohududur…

Karşılığında Türkiye'yi yıkıyorsun…

Daha ağır bedel ne olsun?…