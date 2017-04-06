Ayvalık'da Atatürkçü kadınlar, referandum çalışması için dağ köylerinden birine gittiler…

Her şey normaldi…

İzmir'in kurtuluşunda, cumhuriyetin kuruluşunda kahramanlıklar gösteren o köylerde yaşayanlar, misafir geldiğinde bilmezler ne yapsınlar…

Gönülleri geniş, yüzleri güleçtir…

Gönüllü kadınlar ellerinde küçük hediyeleri ile köye girdiklerinde camiden bir anda o tuhaf anons duyuldu:

“Gelenlere kapınızı açmayın…”

*

Cumhurbaşkanı partili mi, partisiz mi derken, önce imamlar “partili” oldu…

“Evet” hutbeleri veren var…

“Evet” selası okuyan var…

Cami avlularında “evet” toplantıları yapan var…

Dün resimleri vardı; cemaatten kimileri caminin içindeki halılar üzerinde yere yatarak “Evet” yazmışlar, demek eksik geldi “E”nin ayağı da imam…

“Evet Kuran'da yazılı” diyen var…

“Hayır diyenler Müslüman değildir” diyen var…

Birisi de “Hayır diyenin gözleri, inkar nedeniyle ahirette dizine akacak” dedi…

Cemaate “Niyet ettim evet demeye” dedirten var…

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Bunu yapma sevgili imam…

Din adamı, dinini kirli siyasetin içine sokmaz…

*

Din adına işlenen ahlaksızlıklara aldırmadın da…

Din maskesi ile yapılan hırsızlıklara tepkin olmadı da…

Din adına söylenen yalanlardan alınmadın da…

Din adına masumlara yapılan zulme aldırış etmedin de…

Din adına yetimlerin öksüzlerin hakkını çalanlara kızmadın da…

Tümünün devamına “Evet” denilmesi için, din adına çıktın ortaya…

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(Bunu yapmayan gerçek din adamı, saygın imamlarımızı tenzih ederim…)

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Ama partili imam olursan…

İstediğin kadar yat-kalk, uçamazsın…

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Dön bir İslam alemine bak…

Büyük zaferle emperyalistleri söküp atan… Bağımsız, özgür ve demokrasi ile yönetilen… O gölgesine oturduğun minareden ezan sesinin susmamasını savaşarak sağlayan tek İslam ülkesidir burası…

Adı; Türkiye Cumhuriyeti'dir…

Bu cumhuriyeti yıkmak için “Evet” istiyorlar…

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Dini-imanı bu yıkıma alet edersen…

Çarpılırsın sonra…