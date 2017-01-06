Rakka'da abdest alıp…

Humus'ta kıbleye dönüp…

İdlib'de şöyle bir birinci rekatı eda edip…

Membiç'te tespih çekip…

Halep'te ikinci rekattan sonra, oradan ikindiye yetişmek üzere hızlı bir şekilde Şam'da namaz kıldıktan sonra…

*

Suriye seferinin hazırlığında hedef; Şam'da namaz kılmaktı…

Tanklar hareket etti hedef; IŞİD dedi…

Orta yere varıldı hedef; “Esad'ı devirmeye gidiyoruz” oldu…

El Bab'a gelindi; Rusya ile anlaşma yapıldı, Esad'ın kalması için garantör Türkiye…

*

Bir savaşın başı, sonu, ortası bu kadar mı birbirini tutmaz?..

Yani her karar bir viraj olsa, bizim tanklar şimdi Polatlı önündeydi…

*

Harekatın planlamasında, müttefikimiz Urfa'da kebap ısmarladıkları; peşmerge…

Harekat başladı, Rus uçağını düşürdük, müttefikimiz; ABD…

Harekat ilerledi; Başbakan “ABD'nin bir halt yaptığı yok” dedi, müttefikimiz; Rusya…

Harekatın sonunda Güney Kore ile müttefik olarak dönersek şaşma…

*

Satranç günahtır diyor hâlâ…

“Mendil saklamaca” oynaya oynaya zeka böyle oldu…

*

Sonuçta:

136 günde gide gide 35 kilometre…

Şehit sayısı; 42…

200 malul…

Hakikaten günah…

*

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş abinin önceki gün “Suriye politikamız baştan yanlıştı” demesinin nedeni bu:

Bizim şah Suriye'den çıkmak istiyor, çıkamıyor…

*

Piyonların zeka ve düşünme yeteneği olsa; hangi iktidar olursa olsun, ülkesini böyle bir belaya bulaştırıp, gençlerini çöle gömen bir iktidarın sonudur tüm bu saçmalıklar…

Hesabı sorulur…

*

Şimdi Brezilya ile ateşkes imzalayıp dönerlerse şaşırmayın…

Çünkü…

Şah mat!..