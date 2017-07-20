Burhan Bey sende hiç sıkılma yok mu?

Sevgili okurlarım, dün sosyal medyaya çok ilginç bir haber düştü. Bunca yıllık gazeteciyim, böylesini hiç görmemiştim.

Burhan Kuzu isimli AKP milletvekili.

İsminin başında “Prof. Dr.” unvanı olan bir “Hukukçu (!)”

Bir süre öncesine kadar Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanı idi… Gelen tasarıların hukuka ve anayasaya uygun olup olmadığına bakar ve ona göre, partisinin söylemleri doğrultusunda ahkâm keserdi.

* * *

Şimdi bu şahsın dün paylaştığı düzmece fotoğrafa bakalım. İlkinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Fetullah yan yana oturuyor. Başlığındaki yazı aynen şöyle:

“Hani hiç görüşmemiştin?!”

Suçüstü yakalamış yani!

Oysa bu fotoğraf fotomontaj.

Böyle bir fotoğraf hiçbir zaman çekilmedi.

* * *

Peki ama o fotoğrafın orijinali nasıldı?

Onu da ikincisinde görüyoruz:

Recep Tayyip ve Fetullah yan yana oturuyor.

Herhalde aralarından su sızmadığı geçmiş yıllarda…

“Ne istediniz de vermedik” denilen dönemde!

Dikkat ediniz, kravat bile aynı.

* * *

Kılıçdaroğlu-Fetullah ikilisinin birlikte olduğu düzmece fotoğraf bir süre önce Burhan'ın eline veriliyor…

Burhan sevincinden havaya zıplıyor:

“Kemal şimdi çiğ çiğ yedim seni, ver bakalım bunun hesabını” demeye başlıyor…

Ve eline verilen bu akla mantığa aykırı fotomontajı dün sosyal medyada kullanıyor.

Fakat gerçek kısa süre sonra ortaya çıkıyor.

İşin orijinalinin Kılıçdaroğlu-Fetullah değil, Tayyip-Fetullah fotoğrafı olduğu belgeleniyor.

Birileri Recep Tayyip'in kafası yerine Kılıçdaroğlu'nun kafasını yerleştirmiş ve defolu malı Burhan'a yutturmuş!

Bizim Burhan da hiç araştırmadan işin üzerine balıklama atlayıp “Hani hiç görüşmemiştin?!” diye başlık

koymuş!

* * *

Demek ki geçmişte bile olsa Fetullah'la görüşmek, konuşmak, bir araya gelmek, kınanması gereken bir şeymiş.

O halde şimdi üçüncü fotoğrafa ne demeli!

Yer Pensilvanya… Bizim Burhan, hocaefendiyi villasında ziyaret ediyor, elini öpüp hayırdualarını istiyor, saygılarını sunuyor, uzun uzun sohbet ediyorlar.

O sırada hocaefendi ile iktidar henüz bozuşmuş değil. Aralarına kara kedi girmemiş.

* * *

Biz yine dönelim düne!..

Anayasa hukukçusu, Anayasa Komisyonu eski Başkanı, AKP milletvekili “Prof. Dr.” Burhan, fotomontajlı fotoğraf kullandığı ortaya çıkınca onları silmek zorunda kaldı ve sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

Pişkinliğin böylesini hiç görmemiştim. Okuyunca yüzüm kızardı, ben utandım. Aynen şöyle diyor, kendince mazeret üretiyordu:

“Hep onlar mı uyduracak, biraz da biz uyduralım.”

Uydur Burhan uydur, sıra sende!

62 yaşında koskoca hukukçu!.. Özür dilemesi gerekirken, hiç sıkılmadan “Biraz da biz uyduralım” diyordu.

Tepkiler yoğunlaşıp yalanı ortaya çıkınca “Marifetini” itiraf etmek zorunda kalmış, defolu malını hemen yok etmişti!

* * *

Sevgili okurlarım, bir tanesi düzmece olan bu fotoğraflar Türkiye Cumhuriyeti'ni kimlerin ve hangi kafaların yönettiğinin, ülkenin kimlerin eline kaldığının somut belgesi ve göstergesidir.