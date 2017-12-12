Türkiye'yi zayıf göstermek için çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevap nasıl verilir? Büyüme rakamlarıyla…Adamların da çok umurunda! Fikri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Türkiye temmuz-ağustos-eylül aylarında geçen yıla göre yüzde 11.1 büyüdü, irileşti. Gerçi kendisi “Bunların cebine üç-beş kuruş koy istediğin kredi notunu al” da demişti. Konumuzla ne alakası olabilir ki?

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Etrafınızda ay sonunu getiremeyen, işsiz, aşsız, kredi borcunu ödeyemeyen, parasızlıktan şikâyet eden “iç fesat odağı” mı var? Yapıştıracaksın suratına yüzde 11.1 büyümeyi, susturacaksın milli birlik ve beraberliğimize gözünü dikeni…Valla en güzeli……

Çalışma Bakanlığı da baksın, feyz alsın. Bu büyüme ile gidip de “işçi, işveren ve asgari ücretliden anlayış bekliyoruz” açıklaması yapıp tadımızı kaçırmasın!

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Tabii ufak tefek pürüzler yok değil! Sahi ülke samanı bile ithal ederken nasıl büyümüş?

Ya büyümeyi açıklayan kurum sürdürülemez bir finansal manipülasyon yapıyor ya da ölçüm şablonu tamamen yanlış…

Diyorsun ki kuruma; “Bu büyümeyi geçen yıl değiştirdiğin yöntemle hesaplıyorsun. Bize bir de eski yöntemle kaç büyüdüğümüzü söyle de karşılaştırma yapalım.” Açıklayamıyor! Neden?

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Karambolde ilk çeyrek büyüme verisi yüzde 5'ten yüzde 5.4'e ve ikinci çeyrek yüzde 5.1'den yüzde 5.3'e revize edildi. Sadece bugün değil, geçmişte bile büyümeye devam ediyor Türkiye…

Nasıl hesaplıyorlarsa durduramıyoruz büyümeyi… Kim büyüyor? Kime büyüyor? Peki, büyüyorsak, niye bireysel büyüyemiyoruz? Büyüdükçe neden fakirleşiyoruz? Büyü mü yaptılar?

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Peki, hiç mi büyümedik? Büyüdük tabi…

Şöyle anlatayım; Bu yıl bütçe açığı ne kadar? Şimdilik 45 milyar lira…Kredi Garanti Fonu ile batacak şirketlere pompalanan para ne kadar? 210 milyar. Üzerine de koy cari açık olarak dışarıdan gelmiş 42 milyar doları…

Toplamadığı vergiler, sonu olmayan teşvikler, işe alım için verilen desteklerle beraber, “yüzde 5 büyümüştür” Türkiye hasbelkader. Fazlası değil!

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Kazançlar artıyorsa vergiler de artıyordur. Niye limonatanın bile vergisine zam yapılıyor? Siz hiç büyümesi hızlanırken işsizliği yükselen bir ekonomi gördünüz mü?

Güven endeksinin düştüğü, anketlerde en büyük sorunun ekonomi olarak çıktığı bir ekonominin dünya büyüme rekoru kırdığına şahit oldunuz mu?

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Güzel kardeşim gelirimiz yüzde 11 arttı. Buna inansak bile enflasyon cebimizden yüzde 13 çaldı. Ne anladık o zaman biz bu büyümeden?

Açıklanan rakamlarla fizik yasalarını alt üst ettik. Ülke dışa doğru büyürken içe doğru eridi. Geldiğimiz nokta, matematiği de bitirdi. Hesap bir türlü tutmuyor. İktidar fesat odaklarına ders veriyor. Sonuçta milli mücadele. Yüzde 20 büyüdük deyiverse, kime ne?