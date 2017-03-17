Ekonomi iyi gidiyor, herkes bizi kıskanıyor. Türkiye çağ atlıyor derken bir bakıyorsunuz işsizlik patlıyor. Dünya ekonomilerine de suç atılamıyor. Adamlar keyiften çatlıyor.

İşsizlik artışının nedenlerini ana hatlarıyla sıralarsam; Özel sektörde yatırım falan kalmadı. Yatırım yoksa ne yapacaksın fazla elemanı? Asgari ücret yüzde 30 arttı, ekonomide karşılığını bulamadı. Haliyle firmalar gider kısmak adına işçi çıkardı.

Bir de nur topu gibi 3 milyon Suriyeliyi besliyoruz. Bu adamlar hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Çalışacaklar. Daha azına, daha fazla ve kayıtsızca… Çıkar Türkü, al Suriyeliyi ne SGK ne vergi…

Hani Türkiye'nin koalisyon hükümetlerinin ülkeyi felaket yönettiği yıllar vardı ya, işte o yıllardan biri olan 2000 yılında işsizlik yüzde 6,5'teydi. İstikrar işsizliği ikiye katladı.

İlginç!

İşin fena tarafı hem iş gücü azalmış, hem işsizlik artmış! İş gücü nasıl azalmış? İnsanlar parayı bol bulup artık çalışmak istemiyorum deyip sahil kasabasına mı yerleşmişler? Yoksa mevcut iş gücü ile biz işsizliği hesaplarsak açıkladığımız rakamın altından kalkamayız mı demişler?

Büyüme ile işsizlik arasında ters orantı vardır. İşin ilginci sanayi üretimi kasım ve aralıkta arttığı halde işsizlik yükselmiş. Veriler birbiriyle çelişiyor. Mecburlar! Sanayi üretimi çok kötü çıkmamalı ki, ülkenin ana göstergesi büyüme fazla düşmesin.

Ne olur diyorsanız, söyleyeyim… Ocak ayında eğer kâğıt kalem oynatmazlarsa daha da kötü olur. Dolar kuru çok ciddi anlamda yükselmiş, firmalar ne yapacağını şaşırmıştı. Gidip de öyle bir ortamda işe eleman alacak halleri olmadığı gibi mecburi vedalaşmalar yaşandı.

Şubat ayı toparlar

Şubat ayında ise hızlı bir toparlanma olur. Zaten geleneksel olarak şubat aylarında işsizlikte düşüş başlar… Teşvikler verildi, istihdam paketi açıldı, şirketlerden sözler alındı.

Özellikle Cumhurbaşkanımızın ricasını! kıramayan patronlar yaklaşık 500 bin kişi işe aldılar. Sonra bu işe alımları öğrencilerin dönem ödevi gibi dosyalayıp parti merkezine yolladılar. Eh Kredi Garanti Fonu boşuna mı kuruldu? İşçi alım ödevinden geçer not alanlar devletten garantiyi aldığı gibi ucuz krediyi de kaptı.

Haliyle bütçe açığı patladı… Şubat ayında bütçe 6.8 milyar TL açık verdi. Ülkede cari açık var, bütçe açığı var, döviz pozisyon açığı var. Bir tek kısmeti kapalı…