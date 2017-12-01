Nereye gitti 30 milyar dolar?

Bırakın üç-beş milyon doların hesabını yapmayı. Şu Suriyelilere harcandığı söylenen 30 milyar dolardan bahsedelim. Ne tutar? Yaklaşık 118.500.000.000 lira kadar… Nerede faturalar?

Bakın; bu ülkede 16 milyon yoksul var. Türkiye'de yoksul demek, ayda 700 liradan az kazanıp yaşamak için debelenmek…

Senin halkından insanlar aç dolaşıyorlar. Demezler mi adama, önce kendi ülkeni, kendi halkını bir düze çıkar. Demedikleri gibi de ne söylese alkışlarlar. Müstahaklar!

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Çoluk çocuk Türkiye'de 3 milyon Suriyeli var? Bölersek 30 milyar dolara, kişi başı 10 bin dolar para… Yani kelle başı 39 bin 500 lira… Bizim asgari ücret 1404 lira… Bozdur bozdur harca…

Dört kişilik Suriyeli bir aileye 40 bin dolar vermişiz. Ülkede 80 milyon kişi yaşıyor. Her birimiz kişi başı 1481 lira para ateşlemişiz. Vay arkadaş ne zengin ülkeymişiz…

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Sahi biz bu para kime verilmiş? Kimin parası verilmiş? Harcanırken kime sorulmuş? Nereye harcanmış? Bilmiyoruz! Hesabı tutulmamış. Kaydı kuydu bulunamamış!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ; “Yol yaptık ya… Yapılan yollardan Suriyeliler geçmiyor mu?” diye cevaplıyor. İnsan neresiyle güleceğine şaşırıyor! Sanki AKP gelmeden önce ülkede yol yoktu, herkes dağ, tepe yürüyerek gidiyordu.

Düşünün bunu söyleyen adam Profesör.… Diğerlerini hayal bile etmeyin!

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Yahu o parayla prefabrik şehir kurar, dayayıp döşer, Suriyelilere teslim ederdik. Harcadığımızı söylediğimiz 30 milyar dolar ile 5 milyon adet basit inşaat maliyetli 100 metrekarelik konut yapılırdı.

Gelen 3 milyon kişiye, her aileyi dört kişiden hesaplasak bile, 750 bin konut yeterli olurdu ki 4.5 milyar dolar eder. Hepsini ev sahibi yaptıktan sonra 25.5 milyar dolar da artar.

Aynı parayla prefabrik şehre bir Avrasya tüneli, bir Marmaray bir de Üçüncü Havalimanı yapar kalan para ile iki yeni Halkbank açar, üstüne de Mars'a insansız hava aracı yollardık.

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Arkadaş, Suriyelilerin alayı çıplak ayakla dışarıda dileniyorlar. On kişi 25 metrekare odada kalıyorlar. Üç bin liradan başlayan fiyatlarla yaşlılarla evlendiriliyorlar. Türkiye'den kaçmak için denizde boğuluyorlar. Üç kuruşa sigortasız olarak köle gibi çalışıyorlar.

Üstlerinde yok, başlarında yok. Belli ki para onlara da harcanmamış. OECD bir rapor yazmış, Suriyeli göçmenlerin resmi maliyeti Türkiye'ye 8.5 milyar dolara patlamış.

Yol yapan, yolunu da yapar! Nerede kalan 21.5 milyar dolar? Bu hesap elimizde patlar.