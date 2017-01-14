Reis… Reis!.. Bi sakinleş!

Reis, sevenlerini terörist ilan etti; dolar alan, dolar biriktiren, dolar tutan elinde silahı olan teröristle aynı dedi.

Askerimiz şehit!

Liramız gazi!

Türkiye'nin 81 şehri var. En çok doları, dövizi; Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray şehirlerindeki vatandaşlar tutuyor. Reis'in partisi AKP'ye de en yüksek oyları Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray şehri verdi.

Reis, sevenlerini keşfetti.

Terörist ilan etti.

AKSARAY:

Bankalarda 952 milyon liralık TL tutarken, 1 milyar 457 milyon liralık DÖVİZ tutuyor.

Ateş ediyor TL'ye!

KIRŞEHİR:

Bankalarda 635 milyon liralık TL tutarken, 778 milyon liralık DÖVİZ tutuyor.

Kurşun sıkıyor TL'ye!

KAYSERİ:

Bankalarda 3 milyar 390 milyon liralık TL tutarken, 3 milyar 886 milyon liralık DÖVİZ tutuyor.

Mermi yağdırıyor TL'ye.

NEVŞEHİR:

Bankalarda 771 milyon liralık TL tutarken, 1 milyar 198 milyon liralık DÖVİZ saklıyor.

Ölüm kusuyor TL'ye.

YOZGAT:

Bankalarda 784 milyon liralık TL tutarken, 1 milyar 18 milyon liralık DÖVİZ tutuyor.

Kuruşun yağdırıyor TL'ye.

* * *

Reis… Reis..!

Ağzından çıkanı.

Kulağın duysun.

Biz; Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray şehirlerinde oturan ve seçimlerde sana ve senin partine en yüksek oy veren kentler, aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek göç veren illeriyiz. Yıllar yılı eli iş tutar hale gelmiş, güçlü kuvvetleri insanlarımızı Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İngiltere'ye, İsveç ile Finlandiya'ya çöpçü, işçi, madenci olsunlar; Avrupalının beğenmediği işleri onun beğenmediği ücretlerle yapsınlar diye gönderdik.

Orada döviz kazandılar.

Ve Kentlerine yolladılar.

Bankalara döviz diye yattı.

Reis… Reis…

Az sakinleş!

Senin 15 yıllık iktidarın döneminde de ve izlediğiniz ekonomik politika sonunda; bankasında, kasasında, yastığının altında döviz tutanlar, TL tutanlara göre daha kârlı kazançlı oldular. Bu durumda TL'ye kurşun yağdırma ortamını kim ayakta tutmuş oluyor? Siz de 15 yıl boyunca Türkiye'yi “çift paralı” ülke olmaktan çıkaramadınız. Hem TL ve hem doların milli para sayıldığı ülke yapmaya devam ettiniz. Bütün büyük projeleri TL ile değil dolar ile ihaleye çıkardınız. Bütün büyük devlet şirketlerini TL ile değil dolar ile yabancıya ve yerliye sattınız. Ayakkabı kutularından TL değil dolar, bakan oğullarının kasalarından TL değil döviz çıktı. ABD'de hapis işadamı Zarrab'ın eşinizin vakfına yaptığı bağış da TL ile değil 4 milyon 650 bin dolar oldu ve Suudi Kralı'nın oğlunuzun vakfına gönderdiği bağış da TL değil, 99 milyon 999 bin 999 dolar oldu. 100 milyon dolardan 1 dolar eksik, tamamı döviz mermi oldu TL'yi vurdu.

* * *

Reis… Reis..!

Bi sakinleş.

Askerimiz şehit.

Liramız oldu gazi.

Fakat sor kendine:

Sorumlu kim?

27 Altın Adam Aranıyor (4)

Vekili tehdit!

Gördünüz mü; elindeki pulları göstere göstere ve “suç işliyorum ulan, sana ne…” diye bağıra bağıra Meclis'e sokulan hilekarlık şimdilik önlendi. Ve hemen “erken seçim” tehdidi geldi. Yani “hayır oyu verip altın adam olabilecek” milletvekillerini “erken seçim yaparız… seni de listelere koymayız… vekilliğinden olursun…” diye korkutuyorlar. 27 vekil çıksa; bu “kişiye vidalı anayasa teklifi” Meclis'ten çıkamıyor. Ben altın adamları MHP'den bekliyorum. CHP'liler altın çabalarıyla göstere göstere oy kullanmanın önünü kestikleri için; bu durumda “hayır” diyenler AKP'den de çıkabilir. 5 AKP'li vekil “hayır” dese MHP'den altın adam olacakların sayısı 20'ye iniyor. 27 altın adam aranıyor.