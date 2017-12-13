Komutanın mektubu çok konuşulur

15 Temmuz darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde “imam” denilen sivil kişilerin bir dönem hayli etkili olduğunu ortaya koydu. Darbe gecesi bunların varlığından kamuoyu da haberdar oldu. En önemlilerinden Adil Öksüz, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı, sonra aranmaya başladığında da izine rastlanamadı. Kemal Batmaz'ın, Akıncı Hava Üssü'nde darbeyi yöneten, komutanlara emir verenlerin başında olduğu iddianamede belirtildi.

Herkesin bir ailesi vardır. Ailenin bir mensubunun suça bulaşması, diğer fertlerinin de o suça bulaştığını göstermez. Bununla ilgili örnek verince ilk akla gelen “Dişli kardeşler” oluyor. Birisi AKP milletvekili, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Cumhurbaşkanı'nın danışmanıydı. Diğeri ise 15 Temmuz darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı makamından Akıncı Üssü'ne götüren, girişimin başarısız olmasından sonra da helikopterle getiren kişi. Birisi darbe girişiminden dolayı tutuklu, diğeri ise AKP'nin halen önde gelen isimlerinden birisi.

BİLMİYOR MUYDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne “imam” adı altında yerleşen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına dönük operasyonlar devam ederken, darbe girişimi gecesi yakalanan Kemal Batmaz'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı “imamı” olduğu iddianamede yer aldı. Batmaz'ın işlerine karışmayan, ilgisi olmayan aile içinde de fertler vardır.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Batmaz'ı dönemin Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi'nde sunum yapması için 3 Kasım 2015 tarih ve 56838750-900-07.01/0014 sayılı mektupla davet ediyor. Darbe girişiminden yaklaşık 9 ay önce davet edildiğine göre, bu kişinin ya FETÖ bağlantısı olmadığına inanılıyordu, ya da kardeşi Kemal Batmaz'ın, örgütün önemli “imam”larından olduğunu komutan bilmiyordu.

Mektubu yazan Koramiral Adnan Özbal, son Yüksek Askeri Şûra'da, kendisinden kıdemli ve yüksek rütbede komutanlar bulunmasına rağmen tarihinde ilk kez koramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştı.

İŞTE O MEKTUP

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı döneminde Korgeneral Adnan Özbal'ın davet ettiği Prof. Dr. Şakir Batmaz, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kısa süre önce tutuklandı. Kemal Batmaz'ın ağabeyine, Koramiral Özbal'ın gönderdiği “İngiltere Türk Şehitliği” konulu davet mektubunu okuyoruz:

“Sayın Prof. Dr. Şakir BATMAZ, 2016 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından I. Abdülmecit döneminde İngiltere'ye gönderilen denizcilerimizin burada vefatlarının 165. yıldönümü anısına Gosport Türk Şehitliği'nde bir anma töreni; bu hazin olayın cereyan ettiği Portsmouth ve Gosport şehirleri ile İstanbul'da ise bir dizi etkinlik düzenlenecektir.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmaların son derece sınırlı olmasından dolayı bu konuda yapacağınız kapsamlı bir kitap çalışması, olayın hem İngiltere hem de ülkemiz nezdinde bilinmesine ve tanınmasına büyük katkı sağlayacak ve 18 Mart 2016'da İngiltere'deki anma töreninden önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınları arasında prestij eser olarak bastırılacaktır. Ayrıca anma töreni ve diğer etkinliklerin gerçekleşmesi için oluşturulacak olan Bilim Kurulu'nda görev almanız; 2016 yılı içinde Deniz Harp Okulu ile Deniz Lisesi'nde konuyla ilgili birer sunum yapmanız hususlarında vereceğiniz katkının bu anlamlı faaliyetin amacına ulaşması için önemli olduğunu ifade eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

Özbal, davet ettiği Şakir Batmaz'ın da, Kemal Batmaz'ın da FETÖ bağlantısını bilmiyor olabilir. Mektupla ilgili söyleyecekleri varsa onu da sordum. Yaşananlar, sorumlu makamlarda bulunanların çok dikkatli davranmalarını ortaya koyuyor. Koramiral Özbal'a dönük en küçük bir suçlamada bulunmam söz konusu değil. Hatırlatmak istediğim, Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi gibi eğitim -öğretim kurumlarında sunum yaptırılan Prof. Dr. Şakir Batmaz'ın da, kardeşi Kemal Batmaz gibi FETÖ'den tutuklandığıdır.