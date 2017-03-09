Kılıçdaroğlu’na mektup

Soruyorlar:

– Evet mi çıkacak?

– Hayır mı çıkacak?

“Bilmiyorum” diyorum; şaşırıyorlar!

Bu kez ben de…

– Parti yöneticisine soruyorum; “Son kamuoyu araştırmasına göre” diye cümleye başlıyor.

– Belediye başkanına soruyorum; “Bizdeki kamuoyu araştırmasına göre” diye cümleye başlıyor.

– Büyük şirket sahibine soruyorum; “Bizim yaptırdığımız kamuoyu araştırmasına göre” diye cümleye başlıyor.

– Yabancı banka yöneticisine soruyorum; “Bizim yaptırdığımız kamuoyu araştırmasına göre” diye cümleye başlıyor.

Her sandık öncesinde tek veri kaynağı, siyasi nitelikli bu anket çalışmaları!

Televizyonlara çıkanlara bakın; ellerindeki tek bilgi kamuoyu araştırmaları.

Köşe yazarlarını okuyun; kamuoyu araştırmalarına bakıp siyasi analiz yapıyorlar.

Siyaset mühendisleri stratejilerini kamuoyu araştırmalarına göre belirliyor.

Peki…

Araştırma şirketlerinin; uluslararası bağlantıları, politik saplantıları, siyasi parti ve kişilerle giriştikleri gizli para ilişkileri, çalışmalarını bilimsel yöntemlere uygun yapmamaları, elde ettikleri verileri kamuoyuna manipüle ederek aktarmaları bilinmiyor mu?

Bilinmez olur mu?

Amacım, kimi kamuoyu şirketlerinin algı yaratarak/manipülasyon yaparak halkı kandırmasına dikkat çekmek değil.

Amacım, gazetelerdeki “Alo Fatihlerin” kamuoyu araştırma sonuçlarını AKP lehine kaydırdıklarını anımsatmak değil.

Amacım…

Tek boyutlu -kuşkulu- bilgilenmenin, politik yanılgılara yol açtığını göstermek.

Kamuoyu araştırma şirketlerine dayanarak yapılan (genel merkeze sıkıştırılmış) “yüksek siyasetin”, partileri halktan kopardığının altını çizmek.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum…

İdeolojik dizayn

Biliyoruz ki…

Atatürk döneminde Cumhuriyet Halk Fırkası milletvekilleri, seçim bölgeleri ve teftiş bölgelerine -kimi zaman at, eşek sırtında- gidip çeşitli sosyal kesimden yurttaşlarla yaptıkları görüşmelerini ve gözlemlerini rapor haline getirip parti genel sekreterine sunardı.

Böylece parti yönetimi; halkın sosyo ekonomik koşulları, beklentileri, şikayetleri konusunda bilgi sahibi olurdu. Keza.

Bu raporlar genel merkezin tozlu raflarında kaybolup gitmezdi. Önemsenirdi. Siyasi karar alma süreçlerine dahil edilirdi.

Üst siyaseti belirleyen ana damarlardan biri de, alt siyaset idi.

Günümüzde bu “ihtiyacı” kamuoyu şirketleri gideriyor! Her sorunun yanıtı var bu şirketlerde! Zaten sahipleri, çalışanları tv açık oturumlarının en kıymetli konuğu değil mi?

Peki. Sizler!..

Örneğin, Suriye savaşının ve onun yaygınlaştırdığı terörün, halkın yaşam mücadelesine ne derece de yansıdığı konusunda hangi derinlemesine bilgilere sahipsiniz?

Kadınlar ne derece etkileniyor?

Çocuklar ne derece etkileniyor?

Soru bitip tükenmez…

Halkın hoşnutsuzluğunun sorumlusu olarak hâlâ neden AKP iktidarını görmediğini bile bilmiyoruz.

Geniş kitlelerin hipnoz edilmiş gibi “egemen söyleme” neden yenik düştükleri konusunda -o çok bilmiş lafları tekrarlamak dışında- hiçbir olguya sahip değiliz.

İktidar- toplum ilişkileri konusunda sadece tahminimiz var. Öyle ya, sürekli dile getirilen otoriter baskıdan ne derece etkileniyor geniş yığınlar? Tahammüllerini nasıl muhafaza ediyorlar?

Var mı tek araştırma?

Üniversitelerde bile saha araştırması yapan akademisyen bırakmadılar. Tek yapılan -kaynak fetişistliğiyle- “nakilcilik!”

Kamuoyu araştırma şirketlerini geçiniz; kiminin sonuçları “ideolojik dizayn edici bir silah” olarak kullandıkları malumunuz.

Kılıçdaroğlu'na şunu demek istiyorum…

Ayna tutmak

Bu referandum CHP'de büyük coşku yarattı.

Çevremdeki -düne kadar oy vermeye isteksiz- insanlar, CHP'nin mahalle gruplarına katılıp kapı kapı dolaşıyor.

Onları dinlediğimde şunu görüyorum; heyecanla gözlemlerini aktarıyorlar.

İsterim ki; -sıradan insanın yaşamına ayna tutan- tüm bu görüşmeler/gözlemler rapor haline getirilip parti sekreterine ulaştırılsın.

Raporlar yazıldığıyla kalmasın, layıkıyla tek tek incelensin ve partinin elinde halka dair gerçek somut bilgiler bulunsun. Önemlidir.

Çünkü; bu bilgiler sadece halkın sorunlarını öğrenmenize değil, hangi araçlarla nasıl politik mücadele vereceğinize de yardımcı olur. Örneğin…

İktidar geniş kitleler üzerinde egemen gözükmesine karşın, halkın “örtülü-pasif mücadele” verdiğini göz ardı etmeyiniz. Çiftçinin fiyat konusunda sömürüldüğünü düşünüp domates tarlasını ekmemesi gibi!.. Vergi vermemesi gibi!.. Vs.

Siyaseti bu olgular üzerine inşa ediniz.

Siyaseti, algı dayatması yapan kamuoyu araştırma şirketlerinin tahakkümünden kurtarınız.

Mesele sadece kapı kapı dolaşmakla bitmez. O kapılardan içeri girenlerin gözlemlerini toplayınız; kapsamlı bir rapor haline getiriniz.

Bu aslında alt kesimlerin “yüksek siyasete” müdahalesi anlamına gelir ki, bu da iyidir. Örgütlü muhalefet böyle sağlanır.

Belirli ilkelere dayanan organize, sistemli ve kolektif mücadele böyle yapılır.

Ayrıca.

Sadece politikacının değil, gazetecinin de bu verilere ihtiyacı var. Bizlere de gönderiniz.

Lütfen, “Biz zaten yapıyoruz” demeyiniz.

Yapılanı-yapılmayanı biliyorum!

Hele…

Özellikle kazanılan belediye bölgelerindeki bazı önemli olumsuzlukların, kariyer ya da siyasi sorumluluk kaygısıyla raporlara dahil edilmediğini de biliyorum.

Meselem bunlar değil. Şu…

Referandumdan ne çıkarsa çıksın, önümüzdeki politik süreçte CHP'ye büyük görevler düşüyor.

Mücadelenin yolu; geniş kitlelerin deneyimlerini, serzenişlerini ve gündelik yaşamdaki direnişlerini bilmekten geçiyor.

Kapı kapı dolaşmanın bir yararı da budur.