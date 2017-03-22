Dün…

Habertürk Gazetesi'nin sürmanşetinde şu üç haber vardı:

1) Enerjide çılgın proje: Bakan Berat Albayrak, yılsonunda “yüzer LNG terminali” diye de adlandırılan FSRU gemilerinin devreye alınacağını açıkladı. Bu gemiler sayesinde, özellikle kış aylarında mevcut kaynakların herhangi birinde kesinti olması durumunda enerji arzında sorun yaşanmayacaktı!

2) 112 GDO'lu ürün: Bakan Faruk Çelik, 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapıldığını ve bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildiğini açıkladı.

3) 6 kalp yetmedi: 102 yaşına kadar toplam 6 kalp ve 2 böbrek nakli yapılan David Rockefeller öldü.

Bu üç haberin birbiriyle hiç ilgisi yokmuş gibi görünüyor değil mi?

Kazın ayağı öyle değil!..

“Dünya İmparatoru” kavramı David Rockefeller'a aittir.

Rockefeller denince akla ilk gelen finans ve enerjide dünya devi olmasıdır.

GDO'lu ürünlerle ilişkisi nedir?

Eğer; yediğinize-içtiğinize dikkat ediyorsanız; kimyasal gıdalar konusuyla ilgiliyseniz Rockefeller adını duymuşsunuzdur.

Yıl, 1940.

Rockefeller kardeşlerin oluşturduğu “Rockefeller Brothers Fund/RBF” hayır kurumu faaliyete geçti.

Bu pek “yardımsever” kurumunun gücünü anlatmak için size tek örnek vereyim:

2015 yılında 811 milyon dolar bağış topladı.

Paraları nerelerde kullanıyorlar? ABD'nin karşılaştığı zorlukları giderecek araştırmalar yaptırıyorlar.

Bunlardan biri, “Yeşil Devrim” projesiydi…

Nüfus yalanı

David Rockefeller deyince aklınıza mutlaka ilk gelecek isimlerden biri, Henry Kissinger olmalıdır.

1956 yılında “Rockefeller Brothers Fund” kurumunda çalışmaya başladı.

Dönem “Soğuk Savaş” dönemiydi. Rockefeller kardeşler, “Dünya İmparatoru” olmak için hangi stratejik adımların atılmasına yönelik projenin başına Henry Kissinger'ı getirdiler.

Bu önemli stratejik adımlardan biri, ‘tarım'dı.

Rockefeller tarım sektöründe de güçlü bir yatırımcıydı!

Mesele sadece daha çok para kazanmak değildi. ‘Gıda'nın önemli silah olduğunu keşfetmişlerdi.

Kissinger şu sözü boşuna etmemişti: “Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin!”

ABD tarım bakanları hep Rockefeller ailesinin “emrinde” oldu.

Örneğin, BM'nin Roma'da düzenlediği Dünya Gıda Konferansı'na ülkelerin tarım bakanları katıldı. Sadece ABD'nin Tarım Bakanı Earl Lauer Butz dışında ayrıca Dışişleri Bakanı Kissinger vardı! Çünkü Kissinger'a göre, “Tarım, Tarım Bakanlığı'nın ellerine bırakılmayacak kadar önemliydi!”

Evet amaçları daha fazla kazanmak değildi…

Rockefeller'ın; “nüfus planlaması” palavrasıyla öjenik/üstün ırk yaratma maksadıyla yürüttüğü gizli projelerine konuyu dağıtmamak için girmiyorum.

Hitler'in “ari ırk” çalışmaları -haklı olarak- yerden yere vurulurken, Rockefeller ailesinin “ari tohum” çalışmalarının “Yeşil Devrim” diye yutturulmasına da değinmeyeceğim.

Ancak… Şu kadarını yazayım:

Kadınların hamile kalmasını önleyen…

Erkekleri kısırlaştıran…

GDO'nun mucidinin Rockefeller olması ne tesadüf değil mi?

Bakınız…

Norveç'teki “küresel tohum deposu” diye yutturulan, ari üstün ırk yaratmak ve istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak değil mi? Ambarın başındaki Margaret Catley-Carlson'un Rockefeller çalışanı olması da şaşırtıcı mı?

Oyun büyük…

Mesele sadece tarım değil, her yerdeler.

Üst akıl

“Yeni Dünya Düzeni”…

Bu söz de David Rockefeller'a aitti.

Boşuna etmedi kuşkusuz. Tek bir dünya devleti kurulmasını istiyordu.

Habertürk Gazetesi'ndeki farklı gibi gözüken üç haber işte bu “Yeni Dünya Düzeni”nin sonucudur.

Dünyayı “tekliğe” götürülmek isteyen Rockefeller ailesidir.

Aklınızdan çıkarmayın:

Dünya İmparatoru olan ABD değil, Rockefeller ailesidir.

Örneğin: Reagan, Bush, Clinton, Obama veya Donald Trump ABD Başkanı değil, David Rockefeller'dı asıl başkan! Derine bakın…

Türkiye'de Rockefeller denince akla ilk gelen, “gizli dünya hükümeti-İlluminati” gibi görünen “Bilderberg Kulübü”dür. Oysa…

Bilderberg, Japonya'yı içine almadığı için David Rockefeller (danışmanı Zbigniew Brzezinski'yle), 1973'de Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya'dan oluşan “Üçlü (Trilateral) Komisyon” kurdu.

Asıl dünya gizli hükümeti işte budur! Bunu ben demiyorum!

Cumhuriyetçi Senatör Barry Golwater “Özür Dilemeksizin” adlı kitabında yazdı. Soğuk Savaş'taki siyasi gerilimlerden Trilateral'i sorumlu tuttu.

Tanınmış Kanadalı gazeteci Jonathan Kay, yayınladığı belgelerle 11 Eylül saldırılarını bu komisyonun düzenlediğini iddia etti!

Keza…

ABD dış politikasının tek belirleyicisi “Dış İlişkiler Konseyi /CFR” şeref başkanının da David Rockefeller olduğunu eklemeliyim.

Yani…

Bakan Albayrak, “enerjide çılgın proje” ürettiğini belirtse de…

Bakan Çelik, GDO'lu yiyeceklerle mücadele ettiğini söylese de…

Asıl mesele….

Bir dönem ağızlarından düşürmedikleri “üst akıl” ile mücadeledir.

Gerisi lafügüzaf'tır/boş sözdür.

Sonuçta:

David Rockefeller'ı biz hiç iyi bilmezdik…