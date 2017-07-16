Kilo vermeyi hızlandıran 8 yiyecek

Bazı gıdalar lifli oldukları için tok tutucu özellikleriyle bazıları da içerdikleri faydalı yağlarla daha kolay kilo vermenizi sağlayabilir. İşte diyet listenize eklemeniz gereken 8 besin…

Baklagiller

Nohuttan mercimeğe, soya fasulyesinden yer fıstığına kadar baklagiller lif bakımından öğünlerinize katkı sağlar. Bu besinlerin en iyi yanı da, baklagiller, manganez, folat, potasyum, magnezyum ve demir bakımından zengin olmalarıdır. Diğer sebzelerden daha fazla proteine sahiptirler.

Kırmızıbiber

Her biri yalnızca 35 kalori olan kırmızıbiber, A, B6, C vitaminleri ve folik asit gibi zengin besin maddelerini içinde barındırır. Doğranmış kırmızıbiberleri, tam buğdaylı makarna, peynir, domates veya sızma zeytinyağıyla pişirerek yiyebilirsiniz.

Yaban mersini

Yaban mersininde bulunan ve mavi renginden sorumlu olan güçlü antioksidanlar, bazı kanser türleri, görme kaybı ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olur. Açlığı dengeleyici göbek düşmanı lifler açısından da oldukça zengindir.

Badem

LDL kolesterol düzeylerini düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen badem, tekli doymamış yağ kaynağıdır. Günde bir avuç badem tüketen kişilerin daha sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip oldukları ve tüketmeyen kişilere göre daha uzun süre yaşadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Tam tahıllar

Rafine tahıllardan farklı olarak tam tahıllar kilo verme ve tok tutmaya yardımcı lifler sağlar. Bu da kötü kolesterolü ve kandaki yağ seviyelerini emmeye yardımcı olur.

Brokoli

Bir kase brokolide en az bir portakal kadar C vitamini bulunur. Buna ek olarak brokolinin içeriği, kanser yapıcı maddeleri temizlemeye ve tümör büyümesini önlemeye yardımcıdır. Brokolinin içeriğindeki vitaminlerin kayba uğramaması için en iyi yöntem buharda pişirmektir.

Turunçgiller

Turunçgillerde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser, felç ve kalple ilişkili hastalık riskini azaltır. Turunçgillerde kan basıncını düzenleyen ve kalp sağlığını güçlendiren miktarda potasyum bulunur. Özellikle greyfurtun, kilo vermeye yardımcı olduğu ve kan şeker seviyelerini sabit tuttuğu görülmüştür.

Zeytinyağı

Zeytinyağı, LDL kolesterolün ve kandaki yağların düşük seviyelerine yardımcı olan, sağlıklı, tekli doymamış yağın mükemmel bir kaynağıdır. Antioksidan bakımından zengin olan bu yağın, obezite, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.