Bu memlekette hırsız olmamak ağır suç

“Çete” kurarak yolsuzluk yaptığı iftirasıyla 397 sene hapsi istenen İzmir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, beraat etti.

*

Çete'lesini yazayım bari.

*

İzmir büyükşehir belediyesinin en büyük harcama kalemi ne? Metro… 80 küsur müfettiş aylarca inceledi. En küçük bir suistimal bulundu mu? Bulunmadı. Suçlamalar arasında var mıydı metro? Yoktu.

*

Banliyo sistemi için bir milyar liraya yakın para harcandı. Tüneller, yeraltı istasyonları, geçitler yapıldı. İhalelerinde yamuk tespit edildi mi? Edilmedi. Suçlamalar arasında var mıydı banliyo sistemi? Yoktu.

*

Körfez trafiği için katamaran tipi hızlı vapurlar satın alındı, 115 milyon euro… Komisyon momisyon tokatlayıp, malı götürmek için gayet iyi fırsattı. Var mıydı iddianamede vapurlar? Yoktu.

*

Kadifekale civarındaki kentsel dönüşüm 300 milyon liradan fazlaya maloldu. Eşi dostu kollayıp, yandaşlara peşkeş çekmek için şahane imkandı. Var mıydı çete davasında bu kentsel dönüşüm? Yoktu.

*

AB standartlarındaki biyolojik arıtma tesislerinin başkentidir İzmir… Türkiye'deki her dört biyolojik arıtma tesisinin biri İzmir'dedir. 100 milyon lira harcandı. İhaleleri didik didik edildi. En küçük bir pürüz bulundu mu? Bulunmadı. Davada yok muydu yani? Yoktu.

*

Memleketin en önemli çevre projelerinden olan Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi'ne 60 küsur milyon lira ödendi. Arıtma tesislerinden çıkan çamurdan biyogaz elde ediliyor, tesis kendi enerjisini üretiyor, kurutulan çamur organik gübre olarak kullanılıyor, organik tarım verimini ikiye katlıyor, termik santrallerde kömürle harmanlanarak, ek yakıt olarak kullanılıyor. Uzay üssü gibi… Bir kuruşluk avanta tespit edildi mi? Edilmedi. Yok muydu iddianamede? Yoktu.

*

2005'ten beri her hafta 200 bin öğrenciye 1.2'şer litre süt dağıtılıyor. Senelik faturası 7 milyon liradan fazla tutuyor. Tanıdık üreticinin, partili çiftçinin, akraba mandıracının cebine para koymaya müsait bir projeydi. Onca soruşturmaya rağmen en ufak bir akçeli iş bulundu mu? Bulunmadı. Yok muydu suçlamalar arasında? Yoktu.

*

İzmir'i 13 senedir yönetiyor Aziz Kocaoğlu… Her sene 5 milyar lira bütçeden, 65 milyar lira eder. Sırf kamulaştırmaya iki milyar lira harcadı. Kendisine oy vermeyenler arasında, Akp'nin yöneticileri dahil, boğazından haram para geçti diyebilen var mı? Yok.

*

Akp'nin büyükşehir belediye başkan adayı bile, elini vicdanına koyup, “Aziz Kocaoğlu evimi, cüzdanımı, hatta ailemi bile emanet edebileceğim kadar dürüst adamdır” dedi mi? Dedi.

*

E iyi de birader…

Neyi soydu bunlar?

*

Mandalinayı soydular!

*

Yanlış okumadınız, suçlamalar arasında mandalina vardı. Üreticiden alıp, okullarda dağıtmışlar, yolsuzlukmuş bu… Peki fahiş fiyatla mı almışlar? Hayır, ucuza almışlar. Suç ne o halde? Almasalar daha iyi olurmuş, çünkü, üreticiyi kollayarak kamuyu zarara uğratmışlar!

*

Şal almışlar, kaşkol almışlar, öğretmenler gününde öğretmenlere armağan olarak dağıtmışlar. Suça bak… Peki Vakko'dan filan mı almışlar? Hayır, kooperatiflerden almışlar, hem de mağaza fiyatının onda birine almışlar. Suç bunun neresinde kardeşim? Almasalar daha doğru olurmuş, harcanan para kamunun cebinde kalırmış!

*

Başka?

Şevval Sam'a konser verdirmişler.

Şarkı da mı suç derseniz… Şevval Sam için ihale açmamışlar, ihale açmadan alım yapmak kamuyu zarara uğratmak oluyormuş!

*

(Bu mevzuda yargılanan belediye yöneticisi, suçlamanın ne kadar trajikomik olduğunu şöyle ifade etmişti: İki tane Şevval Sam olsaydı, birini ucuza almak için ihale açabilirdik ama, başka Şevval Sam yok!)

*

(Yolsuzluk yapıp köşeyi döndüğü iddia edilen bir başka daire başkanına malvarlığını sormuşlardı, mahkemede açıklamıştı: Dikili ağacım yok, eşim kanserden vefat etti, borç bıraktı, reddi miras yapmak zorunda kaldım, tedavi sırasında masrafları karşılayabilmek için bankadan kredi çekmiştim, şimdi taksitle onu ödüyorum.)

*

Otopark meselesi var bi de… Aziz Kocaoğlu, belediyeye ait otoparkı, özel şirketin elinden alıp, belediye şirketine vermiş… Bak sen şu yapılana! Komünist misin başkan? Bırak parayı kim götürürse götürsün… Belediyenin malını hangi hakla belediyeye veriyorsun!

*

İmar planına göre sadece “kültür sanat merkezi” yapılması zorunlu olan araziye “apartman” izni vermediği için hakkında soruşturma açılan belediye başkanı duydunuz mu hiç? Duyun… Kültür sanat arazisine apartman yaptırmadığı için yargılandı Aziz Kocaoğlu!

*

İzmir büyükşehir belediyesi 200 mililitre sütü, kaç liraya alıp, çocuklarımıza içirdi? 37 kuruşa… Sayın hükümetimiz, aynı İzmir'de aynı çocuklara aynı ineklerin sütünü kaça içirdi? 53 kuruşa… İki katı!

*

İsmi lazım değil bir şehrimize arıtma tesisi yapıldı, yabancı krediyle, 40 milyon euro… İzmir'e aynısı yapıldı, öz kaynaklarla, sadece 3 milyon dolar… 15 kat ucuza! İflas mı ettiricen bu şehri Aziz bey?

*

İstanbul metrosunun her kilometresi 140 milyon lira… İzmir metrosunun her kilometresi sadece 40 milyon lira… Aynı metro, kilometre başına 100 milyon lira daha ucuza maloldu. Kilometre başına 100 milyon lira daha az harcamak ayıp değil mi Aziz bey?

*

Neden biz İzmirliler de İstanbullular gibi kilometre başına 100 milyon lira daha fazla ödemeyelim? Bizim neyimiz eksik?

*

Üstelik… Tüm engellemelere rağmen, yandaş medyanın koro halinde saldırısına rağmen, saçma sapan iftiralarla dolu mahkemelerde altı sene uğraştırmalarına rağmen… İzmir büyükşehir belediyesinin uluslararası kredi notu, Türkiye'nin notundan yüksek iyi mi!

*

Ve şimdi neymiş efendim, meğer İzmir tezgahını kuranların hepsi fetocuymuş da, meğer hükümetimizin hiç haberi yokmuş da, beraat kararı çıkmasına çok sevinmişler filan… Geçiniz azizim.

*

Memlekete “kötü örnek” olan “namuslu adam”a 397 sene…

Az bile istediler, az bile.