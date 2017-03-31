Asrın liderimiz galiba muhtarlardan sıkıldı, bu defa güzellik uzmanlarını sarayda topladı, ağdadan pedikürden filan bahsedilirken, mevzuyu evirdi çevirdi gene referanduma bağladı, 16 Nisan'dan sonra “daha güzel bir Türkiye” olacak dedi.

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İyi bilirler çünkü bu işleri…

Estetik cerrahtırlar bi nevi.

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İşsizlik mi arttı mesela?

TÜİK'ten bi liposuction…

Azalıverir.

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Ekonomi mi küçüldü?

Katar'dan bi silikon…

Memeler, pardon, rakamlar büyüyüverir.

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Dolar mı tırmandı?

Durum kel…

Merkez Bankası zararına saç'arak, bi saç ekiverir.

TL gür ve hacimli görünür.

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Faiz mi göbeklendi?

Bankalara bi karın gerdirme…

Piyasa fit oluverir.

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Enflasyon mu selülitlendi?

Yazın soba borusu, kışın bikini fiyatını hesaplayarak, enflasyon sepetine bi karboksi terapi uygularsın…

Enflasyon tığ gibi olur.

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Medyada kıllık yapanlar mı var?

İşten attırıp, mahkemelerde süründürüp, hapse tıkarak, istenmeyen tüylere iki seans lazer epilasyon…

Basınımızın cildi pürüzsüz oluverir.

*

Barzani, Ankara'ya bayrak dikti.

Kerkük, Kürdistan oldu.

Yunanistan, adalarımıza oturdu.

Kobani'de Pkk heykeli açıldı.

Rus askerleri Ypg arması taktı.

Devletin itibarı mı kırıştı?

Hollanda'da bi botoks kardeşim…

Devletin cildi pırıl pırıl parlar.

*

Eyy Trump!

Eyy Merkel!

Eyy Putin!

Lifting'dir bu.

Dinleyenin poposu kalkar.

Jennifer Lopez gibi dolaşır.

*

Hayır toksinleri yüzünden kamuoyu anketleri ödem mi yapıyor?

PRP yöntemiyle, ahaliden aldığın vergileri kömüre bulgura çevirip, sanki parasını ahaliden almamış gibi tekrar ahaliye verirsin.

Anketlerin bünyesi güçlenir.

*

Milli görüşçü numan kurtulmuşla dudakları dolgunlaştırdın, demokrat partili süleyman soyluyla lenf drenaj yaptın, ülkücü tuğrul türkeşle yosun maskesi uyguladın, hâlâ yaşlı mı görünüyorsun?

Kök hücre yöntemiyle vatandaşlık verdiğin Suriyelileri yanaklara enjekte edersin…

16 Nisan'a kadar da püskevit diyeti yaparsın…

Vücut dinçleşir.

*

Baktın ki, muhalefet yamuk, senin istediğin şekilde durmuyor.

Tek çare var.

Elektriği keserek, kürsü yıkarak, salon basarak, rinoplasti…

Zorla güzellik yani.

*

Ve, ayakkabı kutusunda para, yatak odasında kasa, 700 bin liralık kol saati yetmiyormuş gibi, Halk Bankası genel müdür yardımcısı Amerikalılar tarafından tutuklanıp, hayırsever rızanın yanına konulurken, sayın ahalimiz hâlâ “soyuyorsa beni soyuyor” diyorsa…

Peeling değil de nedir bu şekerim?