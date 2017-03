Narsisizm…

Kendilerine hayrandırlar, kendilerine göre kendileri mükemmeldir, başkasının düşüncesine tahammül etmezler, başkasının hakkına saygı göstermezler, gerçeklerle alakası olmasa bile daima kendilerini haklı görürler, daima kendilerini haklı gösterirler, hep başkaları suçludur, hep en önde, hep en gözde, hep tek olmak isterler, empati duyguları sıfırdır, kendilerini asla başkasının yerine koymazlar, her şey sadece kendileri için vardır, başkasının zararına olup olmaması hiç önemli değildir, kendi çıkarlarına uygunsa gayet iyidir, işlerine gelmezse saldırganlaşırlar, asla eleştiri kabul etmezler, dünyanın merkezidirler, dünya onların etrafında döner, kendi sorunları dünyanın en önemli sorunudur, kendi sorunları değilse dünya yansa umurlarında değildir, kendilerinden başka kimseyi beğenmezler, sevdiklerine bile her fırsatta kulp takarlar, kendi doğruları doğrudur, gerisi eğridir, her şeyi en çok bildiklerini zannederler, e zaten her şeyi en çok bildikleri için, öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye kapalıdırlar, kendilerini hep en zeki bulurlar, şakşaklanmaktan pohpohlanmaktan haz duyarlar, kendilerini muazzam sandıkları için dalkavukluğu yadırgamazlar. Çünkü asıl trajedileri… Narsist olmalarından ziyade, narsist olduklarının farkına varamamalarıdır.

*

Dünyanın en büyük turizm fuarı, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı dün açıldı. 184 ülke katılıyor. Türkiye rezervasyonlarında tarihte görülmemiş bir facia yaşanıyor… Berlin Turizm Fuarı'nda tarihte ilk kez “Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye giden Almanları kimse koruyamaz, başınıza bir iş gelirse Almanya'nın güvencesi altında değilsiniz” kampanyası yapılıyor. Boykot kampanyasını bizzat, Alman turizm gurusu, Almanya'nın en büyük tur operatörünün eski başkanı yürütüyor. Basın manşetten pompalıyor, siyasi partiler destek veriyor. Alman kamuoyu araştırma şirketlerinin turizm anketine göre, Almanların yüzde 50'si “bundan böyle asla Türkiye'ye gitmem” diyor. Önceden yapılmış rezervasyonların iptalleri yüzde 60'a yaklaştı. Berlin Turizm Fuarı'nın tarihinde bugüne kadar sadece bir kez boykot çağrısı yapılmıştı, o da ırkçı Güney Afrika yönetimine karşıydı. Türkiye'ye yönelik boykot çağrısının vahametini düşün!

*

Nazizm orda çoktan öldü ama…

Narsisizm burayı gömecek galiba.