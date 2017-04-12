“Cumhurbaşkanıyken Almanya'ya gitmiştim, baktım üç bayrak çekmişler, biri Türk bayrağı, öteki Almanya bayrağı, üçüncüsü ne bayrağı diye sordum, ‘burası Bavyera eyaleti, onun bayrağı' dediler. Bir çok ülkede bu var. Amerika böyle yönetiliyor, Pakistan böyle yönetiliyor, ülkeler eyaletlere bölünüyor. Türkiye'ye de mutlaka eyalet sistemi gelecek. Belki 10 yıl, belki 30 yıl sonra… Ben 90 yaşındayım, belki görmeyeceğim ama, Türkiye bir gün mutlaka bu adımı atacak. Yoksa huzur bulmamız mümkün değil. Bakıyorum, ortada vatan kurtaran aslanlar geziyor. Tutturmuşlar, bir karış toprak vermeyiz diye… Bunlar dünyaya ayak uyduramayan insanlar… Cesur adım atmalıyız. Türkiye sekiz eyalete bölünebilir, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon eyaletleri olmalı.”

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Kime ait bu sözler?

12 Eylül darbesiyle devrimci-ülkücü gençleri hızar gibi biçip, Amerikan maşası bademlere yol açan Kenan Evren'e ait.

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“1982 referandumu için yeni anayasa hazırlanırken başkanlık sistemi önerdiler, o zamanlar sıcak bakmadım, keşke kabul etseydim.”

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Bu sözler kime ait?

Gene Kenan Evren'e.

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“Türkiye eyaletlere dönüşmeli, İspanya, Almanya, nispeten İngiltere modelleri incelenerek, kendine özgü model oluşturmalı, yedi eyaleti Kürt nüfus, 18 eyaleti Türk nüfus, 25 bölge düşünüyorum, bunların yerel yönetim parlamentoları olmalı, en üstte devlet olmalı.”

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Kime ait bu sözler?

Apo'ya ait.

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“Başkanlık sistemi düşünülebilir, Tayyip beyin başkanlığını destekleriz, Akp ile başkanlık ittifakına girebiliriz, ama, ABD'deki gibi başkanlık olmalı, devlet meclisi senato, bir de halklar meclisi olmalı.”

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Bu sözler kime ait?

Gene Apo'ya.

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“Bu karşı çıkanlar tarih filan bilmiyor, tarih bilinci yok, gelişmiş ülkelere bakarsanız, bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye bir şey yoktur, tam aksine, eyalet yapılanmaları süratle kalkınmayı getirir, demokraside siyasi rekabeti getirir, güçlenme alametidir, Osmanlı'ya baktığımız zaman, Lazistan eyaleti var, Kürdistan eyaleti var, iniyoruz güneye, aynı şekilde eyaletleri var, eyalet sisteminden korkmamalı.”

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Kime ait bu sözler?

Asrın liderimize.

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“Başkanlık sisteminin ortaya çıkışı özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir” derken, aniden… “Başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var” diyen kim?

Gene asrın liderimiz.

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“Şeyh Said, Said Nursi, Seyid Rıza'ya itibarları iade edilmeli, Dersim soykırımı kınanmalı, okul-cadde gibi yerlerden İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Sabiha Gökçen gibi isimler kaldırılmalı, tek resmi dil olmamalı, Türk bayrağı, Türk milleti, ne mutlu Türküm diyene denmemeli, yerel parlamento olmalı, eyalet sistemine geçilmeli” raporunu kim verdi?

Akp'nin akil insanları.

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Akp'nin akil insanlarından olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tasfiye edileceğini (!) müjdeleyerek, “halk 16 nisanda kendi Devletini kurmak için adım atıyor” diyen arkadaş, şu anda kimin başdanışmanı?

Asrın liderimizin.

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Ve, sayın ahalimiz hâlâ merak ediyor…

Hayır çıkmazsa, memleket hakikaten eyaletlere bölünür mü?