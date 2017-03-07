Almanya'yla hır çıktı.

Asrın liderimiz “eyy Almanya demokrasiyle alakanız yok, Almanya'daki referandum oylarının evet değil de hayır çıkacağını mı zannediyorsunuz, şu anki uygulamalarınız Nazilerden farksız” dedi.

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Nazilerin referandum uygulamaları nasıldı derseniz, şöyleydi.

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Adolf başbakandı.

Referandum yaptı.

“Hem başbakanlık makamını, hem cumhurbaşkanlığı makamını, ikisini birden üstleneyim mi?” diye sordu. Evet çıktı. Führer oldu.

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Bu referandumdan önce Almanya'nın her tarafını bir ve iki numaralı posterlerle donatmıştı. “Gıda kolisi” ve “duble yol” posterleriydi. Birinci posterde, fakir fukara yaşlı bi kadıncağızla garip gureba bi yavrucak vardı, battaniyeye sarınmışlardı, onlara iki şefkatli kol uzanıyordu. Üzerinde “hiç kimse aç kalmamalı, hiç kimse üşümemeli” yazıyordu. Öbür posterde ise, duble yol fotoğrafına kürekli Adolf fotoğrafı monte edilmişti. “Adolf'ün yolları” yazıyordu.

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Baktı ki şahane evet çıkıyor.

Bi referandum daha yaptı.

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Tek sorulu referandumdu. Birinci dünya savaşının barış antlaşması gereğince, Ren bölgesi silahtan arındırılmıştı. Almanya'nın bu bölgede asker bulundurması yasaklanmıştı. Savaş çıkararak oy toplamayı planlayan Adolf, ahaliye işte bunu soruyordu. Ren bölgesini işgal edelim mi, etmeyelim mi? Evet çıktı. Bu evet'in neticesinde hem parlamentonun tamamı nazilerden oluştu, hem de ikinci dünya savaşı çıktı.

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Zehirli fikirlerini referandumlarla meşrulaştıran Adolf, dünya savaşı referandumundan önce Almanya'nın her tarafını üç ve dört numaralı posterlerle donatmıştı. “Avanta kömür” ve “köprü yaptık” posterleriydi. Birinci posterde Mısır piramitleri vardı, “hiçbir Alman üşümemeli, Führer size 11.5 milyon metreküp kömür verdi, Keops piramidinin dört katıdır, siz de oyunuzu ona verin” yazıyordu. Yani, aldığınız avantanın karşılığını verin, nankörlük etmeyin deniyordu. Öbür posterde ise, duble yolun üstünden geçen bi köprünün fotoğrafı vardı, “bu inşaatı führerimiz Adolf'e borçluyuz” yazıyordu.

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Asrın liderimiz, Almanya'ya işte bu Nazileri hatırlattı.

“Referandum uygulamalarınız Nazilerden farksız” dedi.

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Haklı.

Hatta tıpatıp aynı!