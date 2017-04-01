Ak Saray'da 1.150 küsur oda var. Her gün başka bir odasında otursan, turu tamamlayıp yeniden aynı odaya gelmen 3.5 sene sürüyor. Buckingham Sarayı'ndan dört misli büyük, ABD başkanının kullandığı Beyaz Saray'dan altı misli büyük, Elysee Sarayı'ndan 25 misli büyük… Kremlin'in yanına Kızıl Meydan'ı ilave et, Lenin'in mozolesini de koy, bizimkinin arsasında hâlâ 200 bin metrekare boş yer kalıyor.

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Ayrıca, Vahdettin Köşkü'nü kullanıyor. Boğaziçi'ne hakim tepede, 50 bin metrekare koru içinde, dört köşkten oluşuyor. Nasıl bir yer olduğunu şöyle izah edeyim… İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı / kuşlar geçiyor, derken; yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık / ağlar çekiliyor dalyanlarda / bir kadının suya değiyor ayakları / İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı… Orhan Veli, efsane dizelerini bu koruda yazmıştı.

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Ayrıca, Dolmabahçe Sarayı'nı kullanıyor. Boğaz'a sıfır, 250 bin metrekare, rıhtımı var, saat kulesi var.

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Ayrıca, Beylerbeyi Sarayı'nı kullanıyor. Boğaz'ın kuğusu, 70 bin metrekare, yazlık saray, mermer köşk, sarı köşk, ahır köşk ve deniz köşkünden oluşuyor, halısı bile 136 metrekare… Bahçesindeki heykeller adeta görsel şölen, iç mekanda her şey simetrik, romantik… En takdir ettiğim padişahımız Abdülaziz mesela, Fransız imparatoriçesi Eugenie'yi bu sarayda süslemişti!

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Ayrıca, Huber Köşkü'nü kullanıyor. Boğaz'a Tarabya'dan bakıyor, 108 bin metrekare, 64 bin metrekaresi koruluk, organik sebze yetiştirmek için serası var.

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Ayrıca, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü kullanıyor. 500 bin metrekare üzerine oturan sarayın en ihtişamlı binası, havuzlu divanhanesi ve kristal tırabzanlı merdivenleri pek meşhur.

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Ayrıca, Beykoz Kasrı'nı kullanıyor. 70 bin metrekare bahçe içinde, nohut oda bakla sofa yani.

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Ayrıca, Savarona'yı kullanıyor. 136 metre boyunda, 3 bin 600 metrekare açık alana sahip, 550 metrekare güneşlenme güvertesi var. Sığışamadı… Gecekondu gibi kaçak kat çıktılar.

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Ayrıca, Abdülaziz dönemine ait altın varaklı padişah koltuğu kullanıyor.

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Ayrıca, kendisi adına, Fatih Sultan Mehmet tuğrasıyla 22 ayar altından sikke bastırıldı.

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Ayrıca, örtülü ödenekten sorgusuz sualsiz her sene 1.5 milyar lira kullanıyor, kabaca her gün 4 milyon lira harcıyor.

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Ayrıca, 2003'ten bu yana ortalamaya vurursak, haftada bir yurtdışı seyahatine çıkıyor, şimdilik 97 ülkeye 348 defa gitti, kaç kilometre yaptı dersen, dünyanın çevresini 73 defa turladı.

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Ve dün…

Mitingde anlattı.

Hayır çadırına gittim, niye hayır diyorsunuz dedim, çağdaş bir ülke istiyoruz dediler, oradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyor, bakın köprüler yaptık dedim, adını niye Yavuz Sultan Selim koydunuz da, niye Tayyip Erdoğan koymadınız dediler, bak dedim, ne kadar mütevazıyım görüyorsun değil mi?