Osmanlıca referandum

Allame-i sümme haşa'tül kürre-i muazzama, dünya lideri

Muhayyile-i hissi kablel vukuu, kamuoyu araştırma anketi

İçtima-i beşerriyye'tül tahayyül'ü gayr-i muamma, kararsız seçmen

Hakimiyyet-i musibet'ül haşere, zat-ı şahaneyyi insiyak-ı kabus'ül vesvese, hayırlar açık ara önde gidiyor, saray ister istemez tedirgin

Zümre-i sükut'el kuzu dimağ'ül pir-ü pak, benim milletim

Tenezzül'ü bişereffiye-i veled'ül sibyan, 18 yaşında seçilme hakkı

Cenabet'ül hilkat-ı abes, muhalefet

Ekalliyet-i melaike, iktidar

Kurabbiyye-i tenzih-i ricat, püskevit

Mevkute'i cedid asakir-i mansure, yeni anayasa

Musibbet'ül gudubet-i hezeyan, şecere-i nevii haram, cehape zihniyeti

Alamet-i vesvese akıbet'ül murdar, hayır diyen teröristtir

Velvele'i silsile garabet'ül deccal, hayır diyen fetocudur

Kelime-i rezil-i rüsva istikbaliyyeyi gayya, hayır diyen çukurdur

Fesat'ül kelam zındık-ı sarih, hayır diyen dinsizdir

Hikayye-i riya kefere'tül işkembe-i kübra, yabancılar yalan söylüyor

Darb-ı melanetiyye-i namahrem'ül müstehcen-i hüzzam, benim başörtülü bacıma saldırdılar

Mahşer-i felakatiyye'i tekerrür'ül mütemadiyye, mağduruz

İntikam'ül ecdad-ı ayran'ül mehter, redd'i tezahür-ü ayyaş-ı tiner, kindar nesil

Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek, biz dünyayı titretirken bizi sallamayan Angela Merkel

Devlet-i aliyye-i narenciyye, Hollanda

Ne zeker-i şam ne sima-i arabbiyye, Eset

Takke-i iblis, feto

Dalaletiyye'tül gaflet'i kusurriye, la havle fuzuliyye'i def-i şerriye, kandırıldım rabbim affetsin

Muharrir-i lavuk, havadis-i kabiliyeyyi endaze, yalaka medya

Hurufat'ül mekruh, Sözcü

Malumatiyyeyi tebliğ-i maraz, Halk TV

Zifri sebil'ül beleş-i fir'kayme, avanta kömür

Mukavvemet'ül kuvvetilazim, dik dur eğilme

Sine-i üryan'ül velimelvekil, soyuyorsa beni soyuyor

Mabad-ı tenasül'ü tüy'ül buse, götünün kılıyım

*

Yallah tazyik, hayır!