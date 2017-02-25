Saat ve kelepçe

Bugün size 2017 Türkiyesi'nden iki piyanist öyküsü anlatacağım.

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Hayırsever rıza beyin satın aldığı piyanoyu çalan zafer çağlayan, bileğinde 700 bin liralık saat var.

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Soma'da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ömür boyu burs vermeyi amaçlayan “Piano for Soma” gibi hayırlı konserlerde gönüllü yeralan, Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dengin Ceyhan, tweet attığı için, bileğinde kelepçe var.

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Amaaaan, yazarken bile sıkıldım, bize ne be, boşverin, hadi gidelim hep beraber Recep İvedik seyredelim.