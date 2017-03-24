Başbakanımız binali bey, kemal kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, “yalanı meslek haline getirmiş, çok rahat yalan söylüyor, gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor, Teyyo Pehlivan bunu görse pataklar” dedi.

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Tebrik ediyorum binali beyi.

Şahane örnek verdi.

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Teyyo aslında Tayyip'tir.

Palavracıların piridir.

İsminin kısaltması Teyyo.

İsmi Tayyip.

Tarih böyle palavracı görmemiştir.

Lakabı pehlivandır ama, pehlivan mehlivan değildir, dümenden kıspet giyer, güreşecekmiş gibi peşrev filan çeker, başpehlivan ayaklarına yatar, kendisini alkışlatır.

Diploması yoktur.

Sanırsın profesördür.

Otorite gibi her konuda sallar.

Tarih bilmez, coğrafya tanımaz, sanattan anlamaz, uydurur, hepsini biliyormuş gibi görünür.

Hayal dünyası öylesine geniştir ki, inanılması güç palavraları gerçek zannedilir.

Kendisini bazen Atatürk'le kıyaslar, bazen Fatih Sultan Mehmet'e benzetir, bazen ABD başkanını telefonda fırçaladığını söyler, bazen İngiltere kraliçesinin akıl danıştığını anlatır, bazen Fatih Terim'e taktik verir.

Palavradan palavraya geçerken, anlattığı palavraları karıştırır, yanlış zamanı yanlış mekanı yanlış kişileri birbirine sokar, hiç bozuntuya vermez, sanki o değil de, sen yanlış biliyormuşsun gibi davranır.

Saftirik saftirik ağzın açık şekilde dinlersen, bulmuş senin gibisini, anlattıkça anlatır, sen inandıkça o keyiflenir. Anlattıklarını ciddiye almaz da gülüp geçersen, kızar bağırır.

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Kendisini anmamıza vesile olduğu için, miting kürsüsünden bizzat hatırlatan binali beye ne kadar teşekkür etsek azdır. Sınırsız palavra kabiliyetiyle siyaset sahnemizde habire örnek gösterilen Teyyo'yu (Tayyip İde), özellikle gençlerimizin tanımasında büyük fayda vardır.