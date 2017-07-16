Uhud savaşı için neden hediye SMS verilmiyor?

Turkcell'den tüm abonelerine mesaj geldi…

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşma ve internetiniz bizden hediye. Yurt içinde kullanabileceğiniz her yöne 500 dakika, 1GB, 1000 SMS ve BİP ile aramalarınızda geçerli 1000 dakikayı 15 Temmuz 09.00 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.”

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Aynı gün, cuma'ydı, tüm camilerimizde cuma hutbesi okundu.

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“Aziz müminler, 15 Temmuz gecesi hepimiz şahit olduk ki, Gazze'den Saraybosna'ya Kerkük'ten Somali'ye Sudan'dan Pakistan'a Asya'nın steplerinden Afrika'nın uçlarına kadar dünyanın bütün mazlumları, milletimize dua ettiler, İslam ümmetinin son kalesi düşmesin diye secdeye kapanarak gözyaşı döktüler. Cenab-ı Hak, 15 Temmuz şehitlerimize rahmet eylesin. Onları Bedir, Uhud, Hendek şehitleriyle, Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar şehitleriyle buluştursun.”

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E hal böyleyken… Turkcell neden Uhud savaşının yıldönümünde bedava dakika vermiyor? Bedir savaşı için neden hediye SMS yok?

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15 Temmuz Anadolu destanıysa, Malazgirt Tanganika destanı mıdır?

15 Temmuz milletin zaferiyse, Çanakkale hobbitlerin zaferi midir?

15 Temmuz'da demokrasi kurtulduysa, Sakarya meydan muharebesinde monarşi mi kurtuldu?

Dumlupınar'da, yani 30 Ağustos'un yıldönümlerinde Turkcell'in ücretsiz internet verdiğini niye hiç hatırlamıyoruz?

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Üstelik, Somali'den Sudan'a kadar bütün mazlumlar secdeye kapanıp İslam ümmetinin son kalesi düşmesin diye gözyaşı dökmüşken… Turkcell'in hediye kampanyası neden sadece yurtiçi konuşmalarla sınırlı tutuldu? Asya'nın steplerine Gazze'ye vefasızlık olmadı mı?

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Turkcell'in avanta mesajında “15 Temmuz kutlu olsun” deniliyor…

15 Temmuz kutlanacak bir gün müdür, anma günü müdür?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, kutlu kelimesinin anlamı “uğurlu”dur. 15 Temmuz uğurlu mudur?

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Diyanet'in hutbesine gelirsek…

Uhud var, Bedir var, Kıbrıs şehitleri, Kore şehitleri niye yok?

Hadi diyelim sınırötesi şehitleri saymıyoruz, terör şehitleri niye yok?

Cudi dağı Seul'de mi?

Cenab-ı Hak, 15 Temmuz şehitlerimizi Çanakkale şehitlerimizle buluştursun da, kumpas şehitlerimizle buluşturmasın mı?