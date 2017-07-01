İlkokullara mescit zorunluluğu…

İbadet özgürlüğü değildir.

İbadet etmeme yasağıdır.

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Vatan haini yetiştiren feto okulları, kindar nesil yetiştiren imam hatipler, oğlan çocuklarının tecavüze uğradığı, kız çocuklarının diri diri yakıldığı tarikat yuvaları… Nasıl çözüm bulacağız diyorsanız?

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Sizi “umut yolculuğu”na davet ediyorum.

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Bugünden itibaren, 1-14 Temmuz arasında, Bodrum Dibeklihan'da umut yolculuğu adı altında “Köy Enstitüleri Günleri” düzenlenecek.

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Açılış konferansını, Profesör Bilsay Kuruç verecek. Sonra gün gün… Işık Kansu, eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç'u anlatacak. Dr. Gülin Bayır ve Yardımcı Doçent Serpil Yalçınalp, köy enstitülerinde iş eğitimini anlatacaklar. Profesör Haluk Erdem, eğitim yoluyla özgürleşen insanı, Doçent Güzel Yücel ise Hasan Ali Yücel'i anlatacak. Profesör Kemal Kocabaş, köy enstitülerinin eğitim sistemini, Profesör Ayfer Kocabaş, köy enstitülerinde müzik eğitimini anlatacak. Profesör Erdinç Bakla, köy enstitülerinde plastik sanatları anlatacak. Dr. Mithat Vural, 1940-50 arası Türkiye ve dünyayı, Günay Güner ise köy enstitülerinin yazım dünyamıza yansımalarını anlatacak. Dr. Alper Akçam, köy enstitülü yazarları ve edebiyatı, Profesör Oğuz Makal, belgesellerle köy enstitülerini anlatacak. Profesör Firdevs Gümüşoğlu, Cilavuz köy enstitüsünü, Profesör Songül Gül, köy enstitüleri ve kadın'ı anlatacak. Doçent Figen Kıvılcım, köy enstitüsü mimarisini, Doçent Seçkin Özsoy, toplumsal dönüşüm ve eğitim ilişkisi bağlamında köy enstitülerini anlatacak.

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Uluslararası gururumuz Gülsin Onay konser verecek.

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Lütfü Özsoy, Hasan Tuna, Fikri Cantürk, Ülkü Ünal, İsa Başlıoğlu, Yusuf Özel, Yaşar Sami Gökgöz, Ramiz Aydın, Aydemir Atalay, Mustafa Ayaz, İsmail Avcı, Halis Biçer, Mehmet Özel, Ali Candaş… Köy enstitülü ressamlarımızın karma resim sergisi var. Köy enstitülerindeki hayatı yansıtan, kendi payıma bugüne kadar hiç görmediğim fotoğraflardan oluşan, fotoğraf sergisi var. Bunların yanısıra, Profesör Erdinç Bakla'nın Anadolu Tanrıçaları seramik sergisi var. Rıfat Koçak'ın heykel sergisi var.

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Muhteşem etkinlikler, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirilecek.

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Ne İstanbul, ne Ankara, ne üniversitelerimiz… Köy enstitülerine dair böylesine kapsamlı seri programın örneği yok. Sadece 14 günde, neredeyse lisans seviyesinde bilgi sahibi olacağız.

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Konferanslar, belgesel gösterimleri ve konser, açık havada, bol yıldızlı lacivert gökyüzü altında, Orhan Kemal Meydanı'nda… Sergiler ise, Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde, Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde, İsmail Hakkı Tonguç Sanat Galerisi'nde ve Nedim Günsur Sokağı'nda.

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Hepsi halka açık.

Hepsi ücretsiz.

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Çünkü, taş duvarlarında düşler görülen, pırnar yapraklarıyla örtülü sihirli mekan, Dibeklihan… Dünyanın en güzel adamı Cenap Tezer ve mimar Gülay Tezer tarafından servet dökülerek yaratılmış, tek kuruş karşılık beklemeden topluma armağan edilmiş bir kültür sanat köyü.

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(Bu yaz ayrıca, Devrim Erbil sergisi var, Yalçın Gökçebağ sergisi var, Turhan Selçuk sergisi var, Yaşar Aksoy'un işgalden kurtuluşa İzmir konferansı var, Hüsnü Mahalli'nin Ortadoğu konferansı var, Profesör Mehmet Kalpaklı'nın Fatih Sultan Mehmet konferansı var.)

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Köy Enstitüleri Günleri “ait olduğumuz topluma karşı sorumluluklarımız var” duygusuyla, idealist vizyonla hayata geçiriliyor.

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Türkiye'nin çıkış yolu…

Köy enstitüleridir.

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Öğrenmek ve öğrenmek isteyenlere aktarmak için… İmkanı olan herkesi bu akşamdan itibaren “umut yolculuğu”na davet ediyorum.