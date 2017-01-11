yeni anayasa

Atatürk, memleketin tapusunu kendi üstüne geçirebilirdi, 600 senedir kul olarak yaşayan toplum bunu yadırgamaz, kabullenirdi. Ama öyle yapmadı. Egemenliği saraydan aldı, millete verdi.

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Aynı dönemlerde…

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Almanya'da Hitler iktidar oldu.

İtalya'da Mussolini başa geçti.

İspanya'yı Franco teslim aldı.

Portekiz'i Salazar yönetiyordu.

Rusya'da Stalin hakimdi.

Polonya'yı darbeyle iktidara gelen mareşal Pilsudaski eziyordu.

Macaristan'ı kral naibi ayaklarıyla amiral Horthy inletiyordu.

Romanya'da kral vardı.

Yugoslavya'da kral vardı.

Avusturya'da çar vardı.

Arnavutluk'ta cumhurbaşkanı Zago kendini kral ilan etti.

Yunanistan'da general Metaksas darbe yaptı, cuntayla yönetti.

İsveç nazi yandaşıydı.

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Elinde her türlü imkan varken sadece Atatürk demokrasiyi tercih etti.

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Diktatör, kral, çar… Avrupa'da o dönemde, İngiltere, Fransa ve Türkiye dışında, halk egemenliğiyle yönetilen başka ülke yoktu. Demokrasi kavramı, ikinci dünya savaşından sonra yayıldı.

*

Avrupa'ya henüz demokrasi gelmeden çoook önce, Atatürk döneminde hazırlanan 1924 Anayasası, halk egemenliğine dayalı, meclisi yücelten “demokrasi anayasası”ydı. Türkiye çok partili rejime 1924 anayasasıyla geçti. Tarihimizin en uzun ömürlü anayasası oldu.

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Ve dün…

100 sene sonra 100 sene ileriye gideceğimize 100 sene geriye gittik.

*

Saraydan alınıp halka verilen egemenliği, halktan alıp saraya geri veriyorlar. Meclisi feshedip, her yetkiyi tek kişiye devrediyorlar.

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Ve sen hâlâ bön bön bakıp, acaba bundan sonra neler olacak diye merak ediyorsan?

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Allah'ın lütfu Atatürk sayesinde deneme-yanılma'dan kurtulmuştun…

Deneme-yamulma'yla öğrenirsin!