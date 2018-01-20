ABD’de son dakika gelişmesi: Trump’a büyük şok!

ABD'de hükümet, cumhuriyetçiler ve demokratlar bütçe konusunda anlaşamadığı için resmi olarak kapandı. Bütçe krizleri en son 2013 yılında olmak üzere ABD'de meclisin 12 kez kapanmasına neden oldu. Son kapanmada, yaklaşık 800 bin kamu çalışanı 16 gün işlerine gidememiş ve zarar 24 milyar doları bulmuştu.

ABD “kepenk kapattı”. ABD Senatosu bütçeyi onaylamadı, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının birinci yıldönümü olan 20 Ocak itibarıyla, ABD hükümetinin para harcama yetkisi sona erdi.

Bütçe geçmediği için, hükümet çalışanlarının hiçbirine maaş verilemeyecek. ABD'de son olarak 2013 yılında benzer bir olay yaşanmıştı. Ancak o dönemde Başkanlık demokratlarda, Senato'nun kontrolü ise Cumhuriyetçilerdeydi.

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ABD Tarihinde ilk kez, aynı parti, Cumhuriyetçiler hem Başkanlığı, hem Temsilciler Meclisi'ni, hem de Senato'yu kontrol ederken, bütçe onaylanmadı. Cumhuriyetçi partide Başkan Trump, Senatörler ve vekiller birbirlerini suçlamaya başladı.

ABD'de Senato 100 kişiden oluşuyor. Bütçenin geçmesi için ise, en az 60 senatörün oyu gerekiyor. Cumhuriyetçiler Senato'da 51 sandalye ile temsil ediliyorlar. Bütçe için 9 Demokrat senatörün desteğine ihtiyaç duyuluyordu.

Ancak Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında gerek federal harcama limitleri, gerekse sosyal güvenlik, sağlık ve bilim harcamaları konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. 2011'de federal harcama limitleri konusunda yine anlaşmazlık çıkmış, o dönemde Obama yönetimi federal bütçeye “üst limit” getirilmesini kabul edince, bütçe geçmişti. Ancak Trump, savunma alanında daha fazla harcama yapmak için bu “üst limitin” kaldırılmasını istiyor.

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Bütçe konusundaki anlaşmazlık ve federal bütçenin geçmemesi, ABD'de memur maaşlarının ödenmemesini, çok gerekli olmayan tüm federal çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasının da önünü açıyor.

Ancak Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, bütçenin geçmemesinin, ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'deki operasyonlarıını “etkilemeyeceğini” bildirdi. ABD'de aktif görevdeki 1.3 milyon askeri personelin görevine devam edeceği, ancak idari konumdakilerden bazılarının ücretsiz izne gönderileceği açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı ise, bütçe kesintileri çerçevesinde halen 115 bin çalışandan 95 bininin işine devam edeceğini açıkladı.