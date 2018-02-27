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Çavuşoğlu: Çekya’ya nota verdik

Çekya'da gözaltına alındıktan sonra bugün serbest bırakılan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

android-time 17:43 27 Şubat 2018
Haberler Dünya
Çavuşoğlu: Çekya’ya nota verdik
Çekya'da gözaltına alındıktan sonra bugün serbest bırakılan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Müslim’in serbest bırakılmasının arkasından, Çekya’ya nota verildiğini söyleyerek, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

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Çavuşoğlu, “Kararın ardından her türlü temasta bulunduk. Başka ülkeye gitse de peşini bırakmayız, ensesindeyiz. Bu karar her şeyin bittiği anlamına gelmez” dedi.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: android-time 17:4527.02.2018
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