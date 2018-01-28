Kardak’ta sıcak gelişme! Yunan Bakan adaya yaklaştırılmadı

Yunanistan'da Türkiye arasında krize neden olan Kardak Adası yakınlarında yine sıcak saatler yaşanıyor. Türk Sahil Güvenlik botları, adaya yaklaşmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı'na izin vermedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Kardak kayalıklarına çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından bölgeye yaklaştırılmadı. Türk askerinin ikazı üzerine Yunanistan heyeti bölgeyi terk etti.

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Bodrum’a bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bekleyen 6 sahil güvenlik botu, 2 savaş gemisi ve havadan 2 sahil güvenlik helikopteri sabah saatlerinde hücum botu ile kayalıklara gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyetini bölgeye yaklaştırmadı. Aralarında Yunan Savunma Bakanının da olduğu heyet Türk askerinin ikazı üzerine bölgeden uzaklaştı.

Kardak krizinin 22'nci yıldönümünde deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik komutanlıklarında alarm seviyesine geçildi. Güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaran Türk askeri karasularımızda kuş uçurtmadı. Yunan sahil güvenlik botu ve 1 Yunan savaş botunun ise kendi karasularında beklediği görüldü.

TSK’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı. Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti. Konu ile ilgili bir açıklama da Genelkurmay Başkanlığı’ndan geldi. TSK’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Kardak krizi nasıl çıkmıştı?

Kardak krizi, Ocak 1996’da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat adlı Türk bandıralı bir geminin 25 Aralık 1995 tarihinde Bodrum açıklarında bulunan Kardak kayalıklarında karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında anlaşmazlık çıkınca patlayan krizdir. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olayın üzerinden 22 yıl geçmiştir.