Türkiye-Rusya arasında sıcak diplomasi trafiği

Türkiye ile Rusya arasında son günlerde yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Suriye'de bulunan Rus üslerinin 'drone'larla vurulmasıyla yükselen tansiyon iki ülkeden gelen açıklamalarla yerini sakinliğe bıraktı. Dün akşam saatlerinde TSİ 20.00 sularında Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve saldırının ardında Türkiye'nin olmadığını bildiklerini söyledi. Bu görüşmenin ardından henüz 24 saat bile geçmemişken bu kez iki ülkenin dışişleri bakanları bir görüşme gerçekleştirdi. Peki Türkiye-Rusya hattında neler yaşandı?

Diplomasi trafiği, Suriye’nin İdlib şehrinden kalktığı tespit edilen İHA’ların, Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üslerine saldırı düzenlemesiyle başladı. “Kalabalık bir drone grubu” tarafından düzenlenen saldırılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

İHA’ların Türkiye ve muhaliflerin kontrolünde olan İdlib’den kalkmış olması bir anda gözleri iki ülke arasında yaşanabilecek gerginliğe çevirdi. Rusya tarafından ilk yapılan açıklamada Türkiye’ye çağrı yapılırken “bölgedeki grupları daha sıkı kontrol edin” ifadeleri kullanıldı.

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Bu açıklamanın hemen ardından iki ülke arasında en üst perdeden diplomasi trafiği başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, “Suriye'deki Rus üslerine yönelik İHA saldırısının arkasında Türkiye'nin olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, saldırıyla ilgili olarak “Bu provokasyonun kim tarafından organize edildiğini de çok iyi biliyoruz” dedi.

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Bu görüşmenin 1 gün sonrasında ise bu kez de iki ülkenin dışişleri bakanları önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin niteliği hakkında bir açıklama yapılmazken, iki bakanın Suriye’deki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu tahmin ediliyor.