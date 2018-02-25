Atatürk gitti Eti geldi

Eskişehir’de tarihe tanıklık eden 53 yıllık Atatürk Stadı’nın yenilenmesi sonrası ismi değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadın adını ‘Eti’ koydu.

Eskişehir'de 53 yıllık Atatürk Stadı'nın yerine yapılan stadyuma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği ile ‘ETİ Stadı' adı verildi. Eskişehir'de 1965'ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadı kapanmış ve yeni bir stat inşa edilmişti. Bu stadın adının da, ‘Yeni Atatürk Stadı' olacağı açıklanmıştı. Ancak Atatürk yerine, ETİ ismi verildi.

İNÖNÜ DE SİLİNMİŞTİ

Böylelikle Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize ve Giresun Atatürk statlarının ardından Eskişehir'deki stadın isminden de Atatürk silindi. Beşiktaş İnönü ve Kocaeli İsmetpaşa statlarının da adı değiştirilmiş ve İnönü ismi çıkarılmıştı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, “Cumhurbaşkanımıza danıştık. Bir Eskişehir firması olan ETİ adının yakışacağını söyledi. Stadımızın adı ETİ olacak” dedi.

Kendisi de Eskişehirli olan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise bu gelişme üzerine SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “ETİ markası Eskişehir için çok önemlidir. Ama bir Eskişehirli olarak biliyorum ki Atatürk adının kaldırılması markaya da zarar verir. Atatürk ismini sile sile bitiremediler” dedi.

Stadın adı değişse de halk arasında yine ‘Yeni Atatürk Stadı' olarak kalacağını ifade eden Sertel, sözlerine şöyle devam etti:

HÜKÜMET SÖZ VERDİ

“Hükümet temsilcileri, stadın adının korunacağı sözünü vermişlerdi. Ne yapsalar, Eskişehirlinin kalbinden Atatürk'ü silemezler. Taraftarının, ‘Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diye haykırdığı bir yere, gün gelir yeniden Ata'nın biz ismini veririz. Bu tip girişimler iktidarın Atatürkçülüğünün sahteliğinin de göstergesidir. Kararı alanları kınıyorum.”

Yüreklerde yer edindi, silinemez

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni stadın adının Atatürk olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. ETİ şirketler grubunun Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu belirten Çakırözer, SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı: “Firmanın Eskişehirspor'a verdiği destekler çok değerlidir. Ama stadın isminin değişmesi için aileye ve şirkete siyasi telkin yapılması doğru olmaz. Yeni stadımızın adı, Atatürk olmaya devam etmelidir. Bugüne kadar bu gerçeğin resmiyete dönüşmesinden AKP Hükümeti ısrarla kaçındı. Stadın ismi hepimizin zihninde ve yüreğinde her zaman Atatürk'tür. Bu sadece benim değil, siyasi görüşü ne olursa olsun her Eskişehirlinin düşünce ve arzusudur.”