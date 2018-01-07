Aslında afet yaşıyoruz! Haberler şaşırttı mecburiyetten yapay kar…

Geçtiğimiz senenin 7 Ocak gününde Türkiye'nin önemli bir kısmı kar altındayken, Türkiye'nin en çok kar yağan şehirleri bile bu sene karsız kaldı. Sivas'da kış sporları turizm merkezi sezonu yapay karla açtı. Kahramanmaraş'da barajlarda su kalmadı. Güney kıyılarımızda hava 20 derecenin üzerine çıktı...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kış turizmini de, barajların doluluk oranlarını da etkiledi. Bu mevsimde normalde yoğun kar yağışı haberleri alınan Sivas’tan yapay kar haberi gelirken, Kahramanmaraş’ta barajların doluluk oranları ciddi şekilde düştü, sıcak hava etkileriyle korkuttu…

SİVAS’DA YAPAY KAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta beklenen kar bir türlü yağmayınca, Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi yapay karla sezonu açtı. Türkiye'de kış şartlarının en sert geçtiği beş ilden birisi olarak bilinen Sivas'ta bu yıl beklenen kış bir türlü gelmedi. Hava sıcaklıkları rekor sayılabilecek düzeyde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Sivas'ta alışık olunmayan bu durum kış turizmini olumsuz etkiledi. Kar yağmadığı için sezon açılışını yapamayan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yapay kar oluşturularak profesyonel pistlerinden birisi ve acemi pisti kayakçıların hizmetine sunuldu. Kar kalınlığı istenilen düzeyde olmasa da çok sayıda kişi acemi pistinde kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Telesijeyler ise boş döndü.

’20 YILDA BİR YAŞANIR’

Kaymak için Yıldızdağı'nı tercih eden vatandaşlar, Sivas'ta normal şartlarda beklenilen soğukların ve kar yağışının yaşanmadığını belirterek, “Pist çok güzel. Tesisler gerçekten çok güzel. Ancak kar yok. Sivas'ta bu durum belki 10 belki de 20 yılda bir yaşanır. Yeterli kar olmasa da yapay karla kaymaya başladık” dediler.

KAHRAMANMARAŞ’TA BARAJLAR ALARM VERİYOR

Kahramanmaraş'ta barajlardaki doluluk oranı bölgenin yeterli yağış almaması nedeniyle ciddi oranda düştü. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yüzde 8'lik doluluk oranıyla Ayvalı Barajı'nın ileriki günlerde yaşanabilecek kuraklığın en büyük kanıtı olduğuna dikkat çekerek, çiftçiler başta olmak üzere vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Kahramanmaraş'ta içme ve sulama ihtiyacını karşılayan Kılavuzlu ile Sarıgüzel barajlarının dışında yer alan barajlarda su seviyesinde geçtiğimiz yıllara göre düşüş gözlemlendi.

“İÇME SUYUNDA BİLE SIKINTI OLACAK”

Sır Barajı çevresinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, barajlardaki doluluk oranlarının geçen yıllara göre düşük olduğunu söyledi. Su tasarrufu noktasında çiftçilerin damlama sulama tekniğine geçmelerini, vatandaşları da su tüketimini kontrol etmeleri konusunda uyaran Başkan Çetinkaya, “Yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle bulunduğumuz Sır Barajı bölgesinde ve diğer barajlarda tehlike çanlarının çaldığının belirtisidir. Su seviyelerinin geçtiğimiz yıllarla nazaran çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bırakın tarım arazilerinin sulanmasını, içme suyunda bile sıkıntı yaşayacağımız anlamına geliyor” dedi.

GEÇEN SENE BUGÜN YURT KAR ALTINDAYDI

Geçtiğimiz senenin 7 Ocak tarihli hava durumu ise şaşırttı, yurdun büyük çoğunluğu kar altındayken hava sıcaklıkları da birçok şehirde sıfırın altında seyrediyordu.