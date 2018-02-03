CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı…

CHP'nin 36'ncı Olağa Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu delegelerden aday olmak için yeterli imzayı toplayamadı. Genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışıyor. Öte yandan kurultayda cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu da unutulmadı. Protokol bölümünde Selvi Kılıçdaroğlu ile Bülent Tezcan'ın arasındaki koltuk, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayrıldı. İşte tarihi kurultaydan notlar...

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara'da başladı.

İŞTE KONGREDEN NOTLAR

Afrin'e yönelik operasyon nedeniyle kurultayda müzik kullanımı en az indirilmiş durumda. Kurultay'ın başlamasından daha saatler önce CHP'liler salonu doldurdular. Kurultay salonu yolunda, “hak hukuk adalet” sloganları atan CHP'liler, salon içinde ise Türk bayrakları ve CHP bayrakları kullanıyorlar. Salonda en çok kullanılan slogan “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı.

Saat 15:00 Muharrem İnce’nin adaylık dilekçesinde imzası bulunan delegelerden 49’unun mükerrer imza olduğu iddia edildi. Kurultay Divanı yaptığı incelemede İnce’nin adaylığının geçersiz kalmasına yol açabilecek bir duruma rastlamadı. Yani Muharrem İnce’nin adaylığı kesinleşti.

Saat 14:50 Muharrem İnce yaklaşık bir saatlik konuşmasının ardından kürsüden indi.

Saat 13:50 Kürsüye genel başkan adaylarından Muharrem İnce geldi.

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Saat 13:35 CHP'de 36. kurultayda aday olacaklarını açıklayan iki isim Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu delegelerden aday olmak için yeterli imzayı toplayamadı. Genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışacak.

Saat 13:05 Muharrem İnce’nin 166 oyla aday olduğu açıklandı.

Saat 12:50 – Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, Kurultay Divanı, komisyon çalışmalarına başladı.

Saat 11:40 Kılıçdaroğlu yeniden kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu tam bir saat 8 dakika kürsüde kaldı.

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Saat:11:20 Kurultayın başkanlık divanına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi. Divan Başkanı seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin “müdafa-i Hukuk hareketi ile başladığını” söyledi. CHP'nin Türkiye siyasi tarihinde iktidarda ya da muhalefette olduğunda sürekli demokrasi için çalıştığına vurgu yapan Büyükerşen, “Demokrasimiz, süreklilik gösteren OHAL uygulamaları nedeniyle askıya alınmış, Anayasa'ya aykırı uygulamalar ile devlet çarkının işleyişi ve hukuk sistemimiz tartışmalı hale gelmiş, her konuda hak, hukuk ve adalet mumla aranır olmuştur” dedi.Türkiye'nin bu dönemde “Osmanlı'nın meşrutiyet döneminde bile olmayan” tek adam rejimini oturtma hevesinde olan iktidara yüklenen Büyükerşen, “Aziz Atatürk'ün dediği gibi ‘cumhuriyeti kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir'. Ve işte bizler o milletiz. Yoksa bazılarının tanımlamaya çalıştığı gibi milletimizi cemaat, ümmet, tarikat ve etnik kökenler gibi sıfatlarla sınıflandırmaya kalkmak, gerçekte millet bütünlüğünü bozan ve devleti çöküşe götürecek olan bir bölücülüktür” dedi.

“BİZ KUVAYİ MİLLİYECİYİZ”

Saat: 11:15 Kürsüye ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu mevcut genel başkan sıfatıyla kongrenin açış konuşmasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. kurultayını açılış konuşmasında, Kurultay'a katılanları “sevgili yoldaşlarım” diye selamladı ve “hoşgeldiniz” konuşması yaptı.

Kılıçdaroğlu, kurultayda yer almayan iki ismi, yurtdışında tedavi gören önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ve hapisteki CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu andı.

Kılıçdaroğlu, “İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal. Tedavi görüyor, şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız Deniz Baykal'ın yanında.

Aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, talimat üzerine, hapishanede siyasi tutuklu olarak tutulmaktadır.

Berberoğlu'na tüm yol arkadaşlarının selamını, sevgisini ve dostluğunu gönderiyorum.” dedi.

“İSTEDİĞİNİZ KADAR BASKI YAPIN..”

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun “talimat üzerine tutsak tutulduğunu”, Berberoğlu'nun verdiği iddia edilen MİT kamyonları tutanak ve belgelerini hazırlayan asker, yargı mensuplarının şu anda “terör üyesi olmaktan” hapiste olduğunu söyleyerek, “80 milyonun önünde yargı camiasına sormak istiyorum. Terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar, terör örgütlerinin bildiği bir sır nasıl olur da devlet sırrı olur. Terör örgütlerine devleti teslim edeceksiniz, sonra da kalkıp bunun intikamını CHP)den alacaksınız Enis Berberoğlu'nu talimatla tutsak tutacaksınız” dedi. Kılıçdaroğlu, baskıya rağmen direnmenin devam edeceğini de vurgulayarak, “boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz Kuvayı Milliyeciyiz” diye konuştu.

“MUSTAFA KEMAL İÇİN, MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU”

CHP kurultayındaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise Kılıçdaroğlu, saygı duruşunun Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit ile, Türkiye için şehit düşenler için yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “saygı duruşunu, Başta Afrin olmak üzere, bu aziz topraklar için şehit düşen, Mustafa Kemal'in Mehmetçikleri için yaptık” dedi.

Saat: 11:10 İki aday (Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu) henüz imza toplayamadı.

CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili, Genel Başkan adaylığı için CHP tüzüğünün öngördüğü en az126 imzayı garanti altına almış durumdalar.

Ancak diğer iki aday adayı, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, delegelerden şu ana kadar yeterli imzayı toplayamadılar.

Saat: 11:00 CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, yurtdışında tedavi görmekte olan, CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'a şifa dilekleri ile başladı.

Kurultayın ilk dakikalarında, genel başkan adayları yerlerini aldıktan hemen sonra ise, Adalet Yürüyüşünü anlatan “adalet filmi” izlendi. Filmde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalardan alıntılar ve Adalet Yürüyüşü ile İstanbul Maltepe'de yapılan adalet mitinginden görüntüler paylaşıldı. Kılıçdaroğlu kendi sesinden Adalet yürüyüşünün neden yapıldığını anlattı. “Adaleti korumak, benim kadar sizin de göreviniz” mesajı verdi.

11:50 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu salona girdi. Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte partilileri selamladı. Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün slogan şarkısıyla salona girdi. Eşiyle birlikte salonu selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP'lilere kırmızı karanfil attı.

Saat 10:30 – Salona ilk gelen genel başkan adayı Muharrem İnce oldu. İnce eşi ile birlikte kürsüye çıkarak partilileri selamladı.

10. YIL MARŞI HEP BİR AĞIZDAN

Kurultayda sık sık 10. Marşı da çalıyor. Tribünleri dolduran CHP'lilerin de hep beraber, bayraklarla eşlik ettikleri marş da 10. Yıl marşı.

TRİBÜNLER İKİYE AYRILMIŞ; İNCE TARAFTARLARI DAHA COŞKULU

CHP kurutayında bugün Genel Başkanlık seçimi yapılacak. Seçimler için mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında, Muharrem İnce, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ümit Kocasakal da aday.

Ancak salonda ağırlık Kılıçdaroğlu ve İnce taraftarlarında. Seyircilere ayrılan tribünler adeta ikiye bölünmüş durumda. Sol tarafta konumlanmış Muharrem İnce taraftarları daha heyecanlı, sık sık slogan atıyorlar. Kılıçdaroğlu taraftarları daha sakin görünüyor.

ÖZGÜR ÖZEL: SLOGANLAR ÖZGÜVENİMİZİ GÖSTERİYOR

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kurultay sloganındaki bu iki kelimenin bile, CHP'nin ‘özgüvenini ve komplekssizliğini gösterdiğini’ vurguladı.

Özel, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “adalet” kelimesinin Adalet Yürüyüşü sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleştiğine dikkat çekti. “Cesaret” kelimesinin ise, kurultayın bir diğer kritik Genel Başkan Adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin sloganında bulunduğu kaydeden Özel, “sadece kurultay sloganı bile, CHP'nin özgüvenini gösteriyor. Komplekssizliğini gösteriyor. Parti içi demokrasiyi ortaya koyuyor” dedi.

CHP'Lİ TEKİN: BİR EKSİKLE KURULTAY YAPIYORUZ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hapisteki CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun eksikliğine vurgu yaparak, “bugün kurultayı bir eksikle yapıyoruz” dedi.

Berberoğlu'nun “tutsak olduğunu” vurgulayan Tekin, şöyle dedi; “Bugün partimizin e n önemli kurultaylarından bir tanesi ama ne yazık ki bir eksikle başlıyoruz.Bir arkadaşımız tutsak.En kısa süre içinde enis Berberoğlu'nun fotoğraflarının değil, bedeninin olduğu bir chp istiyoruz. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılması lazım.”

“ÇOK ADAY KAOS DEĞİL, DEMOKRASİ”

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Tekin, dış ve iç politikada, ekonomide yaşanan sıkıntılarda vatandaşların çareyi CHP'de aradığını, kurultayda bugünkü büyük coşkunun da bunun işareti olduğunu vurguladı. Tekin, ”Anayasa'nın askıya alındığı, hukukun işlemediği bir dönemde toplumun tek güvendiği CHP. Görkemli bir kurultay yapacaktır. Bu kurultaydan sonra daha güçlü bir kadro ile CHP yoluna devam edecektir. Kurultayda bu kadar coşkunun olmasının temel sebebi, Türkiye'de demokratik mekanizmayı işleten tek partinin CHP olarak kalmasıdır. Çok aday olması ayıp değil, kaos değil, demokrasinin temel kuralıdır” diye konuştu.

“SALON CHP'LİLERE YETMEDİ BİNLERCE KİŞİ DIŞARDA KALDI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP kurultayının yapıldığı, Ankara'daki en büyük spor salonunun kapasitesinden şikayetçi. Bingöl, CHP'lilerin salona sığmadığını, binlerce kişinin dışarda kaldığını söyledi.

Tekin Bingöl, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Salon tamamen doldu. Dışarda çok ciddi bir kalabalık var. Ne yazık ki salon yetmediği için içeriye giremediler, kurultayı dışarda kurulu dev ekrandan izleyecekler. Keşke daha büyük bir salon olsaydı. Buradan ilgili bakanlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum; Ankara gibi bir metropole daha büyük salon gerekiyor” dedi.

UMUT ORAN; KURULTAY'IN İKTİDAR ALTERNATİFİ MESAJI VERMESİ GEREKİYOR

CHP'li Umut Oran, CHP'nin bugün yapılan 36. Olağan kurultayı ile Türkiye'ye “iktidar alternatifi olduğu” mesajını vermesi gerektiğini söyledi. Oran Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 2019'a kadarki üç seçim için bütün Türkiye, CHP'den tarihi bir mesaj bekliyor. Bu mesajın, aslında büyük bir değişimi içermesi gerekir. Değişim sadece kişilerin değişmesi değil, bu kurultaydan iktidar alternatifi bir CHP mesajı çıkması lazım.

Kim kazanırsa kazansın, Türkiye'ye güven, umut ve iktidar alternatifi vermesi gerekiyor” dedi.

HAPİSTEKİ GAZETECİLER VE ENİS BERBEROĞLU DA PANKARTLARLA SALONDA

Kurultay salonunda hapisteki gazeteciler ve halen Maltepe Cezaevinde olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da unutulmamış. Salonda “tutuklu gazeteciler özgürlük” pankartı ile üzerinde Berberoğlu'nun fotoğraf bulunan ve üzerinde “bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” sözü yazılı pankart salonun en görünen yerinde asılı.

AKP TEMSİLCİ GÖNDERMEDİ

Ana teması, ‘adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor. Ancak diğer partiler kurultaya temsilci gönderirken AKP'nin CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı.

4 GENEL BAŞKAN ADAYI

CHP'deki genel başkanlık yarışında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, daha önce de aday olmuş, ancak seçilememiş Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ismi ön plana çıkıyor. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin dışında, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV’ın eski başkanlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu da genel başkanlık koltuğuna talip olan diğer isimler.

41 ERKEK 19 KADIN… CHP’NİN 60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Veli Ağbaba, Hakkı Akalın, Haydar Akar, Gamze Akkuş İlgezdi, Erdal Aksünger, İdris Akyüz, Zeynep Altıok, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, İlhan Cihaner, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Eser Danışoğlu, Mevlüt Dudu, Ali Rıza Erbay, Sevda Erdan Kılıç, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Gürsel Erol, Turan Hançerli, Saliha Sera Kadıgil, Lale Karabıyık, Ferihan Karasu, Yıldırım Kaya, Alper Keten, Ahmet Haluk Koç, Devrim Kök, Bülent Kuşoğlu, Mustafa Moroğlu, Hakkı Suha Okay, Gülseren Onanç, Yasemin Öney Cankurtaran, Ali Özcan, Sibel Özdemir, Ali Özgündüz, Ali Öztunç, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Kamil Okyay Sındır, Çetin Soysal, Hüsnü Süslü, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Tuğba Ütebay, İdris Yıldız, Necati Yılmaz, Öztürk Yılmaz, Candan Yüceer, Zeki Kılıçaslan, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Pekşen, Berhan Şimşek, Ahmet Caner Yenidünya, Özkan Yıldız.