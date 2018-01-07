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Demir Kilise bugün açılıyor

İstanbul Balat’ta bulunan Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi), 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

09:127 Ocak 2018
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Demir Kilise bugün açılıyor
İstanbul Balat’ta bulunan Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi), 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

İstanbul Balat'taki demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi Sveti Stefan Kilisesi’nin (Demir Kilise), 7 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla 2011 yılından başlayan restorasyon kapsamında Demir Kilise’nin yüzde 90'ı elden geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Demir Kilise’nin taşıyıcı sistem güçlendirme, dış cephe koruma ve restorasyon, iç restorasyon ile çevre düzenlemesi yapıldı. Bulgar Ortodokslar için tarihi bir öneme sahip olan Demir Kilise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla düzenlenecek törenle açılıyor. (İHA)

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Son güncelleme: 10:4607.01.2018
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