Feslinin restoranı şaibeli çıktı

Mülkiyeti, Atatürk düşmanlığı ile bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu’na ait İstanbul’daki lokantanın ‘kaçak’ olarak büyütüldüğü iddia edildi. Yıllar önce yeşil alana imara aykırı olarak yapılan lokanta, denize doğru 250 metrekare büyütüldü, toplam 1000 metrekare kapalı alan oluşturuldu.

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın gündeme getirdiği ve tartışma yaratan Üsküdar Çengelköy'de eski Kuleli Askeri Lisesi'nin ve tarihi Kaymak Mustafa Paşa Camii'nin yanında bulunan Yakamoz Restoran için CHP harekete geçti.

Atatürk düşmanı tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun A Haber'de sansürlenen “Buranın tapusu 40 seneden fazladır benim, 1977'den beri. Mal sahibi olmak suç mu” sözleri ile sahibi olduğunu kabul ettiği boğaza nazır lokantanın kaçak bölümlerine işlem yapılması için CHP'li İBB Meclis üyeleri Nadir Ataman, Hüseyin Sağ İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruda lokantanın kaçak bölümleri ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.

Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında kazık çakılarak mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait restoranın denize doğru enine 6 metre, boyuna 40 metre olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütüldüğü vurgulandı. Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ koruma kuruluna yaptıkları başvuruda kaçak lokanta ile ilgili imara aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Onaylı restorasyon projesine ve İBB Meclis kararına aykırılıkların tespit edilmesini istedi.

İBB ÖNCE REDDETTİ, SONRA ONAYLADI

“Fesli tarihçi” Kadir Mısıroğlu'na ait milyon dolarlık lokantanın bulunduğu 955 metrekarelik parsel 1983 tarihli Boğaziçi Nazım Planı'nda ‘Yeşil Alan'da kalıyordu. İmara aykırı şekilde yapılaşmaya açılan yeşil alan için 2011 yılında plan değişikliği istendi. Yeşil alana yapılan yapıları yasal hale getirmek için imar fonksiyonunun “lokanta alanı” olarak değiştirilmesi talebi İBB Meclisi'nin 10 Ağustos 2011 tarihli meclis oturumunda oy birliği ile reddedildi. 13 Eylül 2012 tarihli İBB Meclis oturumunda parsele ilişkin imar planı değişikliği bir kez daha gündeme geldi. Parselin yeşil alandan çıkarılarak “turizm tesisi alanına” alınması istendi. İBB bu kez talebi kabul etti. Kararda “Parselin 20 Ocak 1978 tarihinde edinildiği ve o tarihte imarlı olduğu görüldüğünden uygun görülmüştür” denilerek lokantanın bulunduğu parsel oy çokluğu ile “turizm tesisi alanı” oldu.

CHP'li İBB üyesi Hüseyin Sağ, yasadışılığı böyle anlattı: Kazık çakıp gecekondu yapmışlar

Kurula başvuran meclis üyelerinden Hüseyin Sağ restoranın hemen yanında Boğaz'ın en güzel yalı camilerinden biri olan tarihi Kaymak Mustafa Camii bulunduğunu dile getirdi. Boğaziçi ön görünümde denize kazık çakılarak üzerine gecekondu yapıldığını söyleyen Sağ “İBB'den geçen imar planındaki komşu çekme mesafelerine uyulmamış. Arsanın tamamına komşu payı bırakılmadan birçok parçacıl yapılar yapılmış. Kıyı kanununa aykırı hareket edilmiştir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında yer alan taşınmazlarda, izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz” diye konuştu.

CHP'li İBB üyesi Nadir Ataman: Kaçak yapı denize taştı

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, mülkiyeti Mısıroğlu'na ait Yakamoz Restoran'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanını içinde olduğunu belirtti.

“100 METREKARE OLUŞTURULMUŞ”

Kaçak yapının denizin üzerine kadar taştığını ifade eden Ataman “Kazanılan alanın üstü de kaçak olarak kapatılarak kapalı alan oluşturulmuş. Yine parsel içinde kademelendirme yapılarak ikinci bir kat oluşturulmuş ve kapalı alan haline getirilmiştir. Ayrıca teras katı bulunmaktadır. Yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan oluşturulmuş” tespitinde bulundu. Ataman, “Atatürk'e hakaret yağdıran, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı'nın hastanede ziyaret ettiği Mısıroğlu'nun mülküne Boğaziçi İmar ve İBB büyük rant yaratıyor. Atatürk'ü sevenlerin bu restoranın önünden bile geçmemesi gerekir” dedi.