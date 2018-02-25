Hükümetten Salih Müslim ile ilgili ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekya'da gözaltına alınan PYD terör örgütü elebaşısı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesinin gerektiğini söyledi.

Bozdağ bu konudaki bir soruya, “Salih Müslim Ankara 4. ağır ceza mahkemesi tarafından aranan bir kişidir. Son zamanlarda kendisinin Çekya’da bir otelde kaldığı bilgisi gelince Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmaya başlamıştır. Salih Müslim’in iadesi için gerekli evraklar Prag’a en hızlı şekilde ulaştırılacak. Bizim dileğimiz onun Türkiye’ye iade edilmesidir.” diye konuştu.

Bozdağ BM’nin Suriye’deki ateşkes kararı ile ilgili olarak ise “Türkiye’nin sürdürdüğü operasyonu etkilemesi söz konusu değildir. Harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir.” diye konuştu.

Öte yandan Reuters, Türkiye ve Çekya dış işleri bakanlarının konu ile ilgili görüşme halinde olduklarını belirtti.

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Salim Müslim’in iadesi için Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı, PYD’nin eski eş başkanı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslim’in iadesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘Nitelikli olarak kasten adam öldürmek’, ‘Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Tehlikeli maddeleri nakletmek’ suçlarından kamu davası açılmıştır. Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir. Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir. Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya’nın da taraf olduğu ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.” (DHA)